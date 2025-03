Nordeste é região que mais avança na aprovação de projetos de transição energética

O Fundo Clima fechou o ano de 2024 com R$ 10,2 bilhões de aprovação de crédito, um volume quase 10 vezes superior ao realizado no último ano do governo anterior (R$ 1,1 bilhão). O Nordeste foi a região onde o volume de recursos mais cresceu proporcionalmente. Em 2024, o total de recursos aprovados – R$ 1,8 bilhão – foi 36 vezes superior ao registrado em 2022 (R$ 51 milhões). Em ritmo de crescimento, o Nordeste foi seguido pelo Centro-Oeste (R$ 2 bilhões), onde o crescimento foi 16,1 vezes maior na comparação com o mesmo período.

No Rio Grande do Norte, entre os principais projetos aprovados com recursos do Fundo Clima está a implantação de parques eólicos em Campo Redondo, Currais Novos, Lajes Pintadas e São Tomé e do sistema de transmissão associado.

“O BNDES é o maior financiador de energia limpa do mundo, com mais de US$ 36 bilhões destinados a projetos para o setor no Brasil desde 2004, segundo pesquisa da Bloomberg. Viabilizado com apoio do Ministério da Fazenda, o Fundo Clima nos permite aprofundar essa estratégia de fortalecimento da economia verde, da descarbonização e da sustentabilidade ambiental, principalmente neste cenário de crescimento global do negacionismo climático”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Criado em 2009, o Fundo Clima é hoje um dos principais fundos nacionais de mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas do mundo. O fundo recebe recursos de participação especial de petróleo e outras fontes e investe recursos reembolsáveis, via BNDES, e não reembolsáveis, via Ministério do Meio Ambiente, para apoiar projetos ou estudos e financiamentos de empreendimentos que visem a mitigação e a adaptação à mudança climática e aos seus efeitos.