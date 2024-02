Nono dia de buscas por fugitivos da Penitenciária de Mossoró deve ter reforço de 100 agentes da Força Nacional

Fuga aconteceu no dia 14 de fevereiro e é a primeira registrada no sistema prisional federal. Investigadores acreditam que suspeitos permanecem em região próxima ao presídio.

Por g1 RN

22/02/2024 05h06 Atualizado há 9 horas

Agentes da Força Nacional seguem para Mossoró (RN) em busca de fugitivos de penitenciária federal — Foto: Jamile Ferraris/MJSP

O nono dia de buscas pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró terá o reforço de 100 agentes da Força Nacional, que têm previsão de chegar nesta quinta-feira (22) ao Rio Grande do Norte. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram no dia 14 de fevereiro do presídio.

Os agentes da Força Nacional viajaram para Mossoró em 22 viaturas e um ônibus, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Eles se juntam a mais de 500 agentes de segurança, entre policiais militares, civis, federais e rodoviários federais que estão nas operações de captura.

O envio da Força Nacional foi autorizado na quarta-feira pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Enquanto as operações durarem, as equipes vão ficar alojadas na Universidade Federal do Semi-Árido (Ufersa).

As buscas acontecem, principalmente, em Mossoró e também em Baraúna, onde nesta quarta-feira (21) houve um cerco em uma operação policial. Nenhum detalhe da ação foi divulgado.

As duas cidades são ligadas pela RN-015, estrada onde fica a Penitenciária Federal de Mossoró. A força-tarefa trabalha com a hipótese de que os fugitivos permanecem em uma região próxima à unidade prisional.

A operação conta com helicópteros, drones, cães farejadores e outros equipamentos tecnológicos sofisticados.

As zonas rurais e áreas de mata são focos de buscas, mas os trabalhos são dificultados pelas pelas características naturais da caatinga, o bioma da região. Os agentes enfrentam situações como mata fechada, grutas, animais peçonhentos como cobras, aranhas e escorpiões, forte insolação, calor e a época de chuva na região.

Força Nacional Penal e câmeras em agentes

Nesta quarta-feira (21), o Ministério da Justiça também autorizou o uso da Força Penal Nacional para o reforço da segurança externa da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esse grupo reúne profissionais penais de referência nos estados e vai atuar durante 60 dias em Mossoró, além de fazer um treinamento de segurança com os agentes.

A Defensoria Pública da União (DPU) também recomendou que os policiais usem câmeras corporais nas buscas pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. O documento também pede a realização de exame de corpo de delito e audiência de custódia imediatamente após a recaptura.

Fuga e pistas dos foragidos

A fuga de Rogério Nascimento, 35 anos, e Deibson Mendonça, 33, aconteceu no dia 14 de fevereiro e foi a primeira registrada na história do sistema penitenciário federal desde a criação em 2006.

A última vez que os fugitivos foram vistos foi na noite de sexta (16), quando invadiram uma casa na zona rural de Mossoró, fizeram os moradores reféns e fugiram levando comida, água e dois celulares, que tiveram os sinais captados próximo à divisa com o Ceará. A casa fica a cerca de 3 quilômetros da penitenciária.

Uma residência, distante cerca de 7 quilômetros da penitenciária, também foi arrombada por eles, segundo os investigdores na noite do próprio dia 14 de fevereiro.