Nogueirão sedia partida do Potiguar x Palmeira

Neste domingo (11), o Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira (Nogueirão) voltou a funcionar oficialmente após reformas promovidas pela Prefeitura Municipal de Mossoró. O retorno foi marcado com a volta do clube Potiguar, time mossoroense, ao gramado do estádio.

O Nogueirão foi palco da partida entre Potiguar x Palmeira de Goianinha, em que o alvirrubro venceu o adversário por 3×1, pela quinta rodada do 1° Turno do Estadual. Júnior Xavier, secretário de Esportes e Lazer, explica que espaço será utilizado para diversas práticas esportivas.

“Conseguimos a municipalização e liberação do Nogueirão para a continuidade das atividades esportivas. Pretendemos utilizar o equipamento o máximo possível. Além do futebol, vamos expandir o Nogueirão para um complexo de atividades físicas. Iremos realizar atletismo, corrida, modalidade de arremesso, saltos e outros. Tudo isso pensando no bem estar e conforto da população”, disse.