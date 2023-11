Nogueirão recebe jogos de Baraúnas e Mossoró no fim de semana pela segunda divisão

O Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira segue sendo o palco de disputa de vaga para a 1º divisão do Campeonato Potiguar, previsto para o início do ano de 2024. Neste sábado (4), o Baraúnas recebe o Parnamirim às 20h. Já no domingo (5), será a vez do Mossoró receber o Alecrim a partir das 17h.

Para o controle das partidas, a Prefeitura de Mossoró assegurou efetivo policial para garantir a segurança nos arredores do estádio, com viaturas da Guarda Municipal e Agentes de Trânsito, bem como o emprego de agentes da Polícia Militar para aumentar a fiscalização e respeito à lei contra a soltura de fogos de artifícios ruidosos.

GRAMADO

Ainda que com o calendário cheio pela segunda divisão, o estádio Nogueirão também passa por melhorias diárias no gramado para sua plena recuperação. A direção do estádio estabeleceu um novo modelo de irrigação e adubagem para garantir as condições necessárias para a continuidade do calendário 2023 e início do calendário 2024.