NOGUEIRÃO NÃO PODE SER LEILOADO, DIZ MUNICÍPIO

Versão do município

Lancei questionamentos ontem sobre a municipalização do Estádio Manoel Leonardo Nogueira, Nogueirão. Antes de publicar tais inquietações, pedi esclarecimentos à Secretaria de Comunicação da prefeitura de Mossoró, que me chegaram hoje e repasso ao leitor.

Quanto ao bloqueio do imóvel

O município afirma ter conhecimento sobre as ações trabalhistas contra a Liga Desportiva Mossoroense (LDM), mas que, por intermédio da Procuradoria Geral, retirou todos os bloqueios sobre o Nogueirão. Hoje, segundo alega, o estádio não tem nenhuma penhora.

Responsabilidade sobre as dívidas

A Secretaria de Comunicação declara ainda que “não foi firmado nenhum acordo por parte do município [com os trabalhadores], pois a dívida é da LDM, não do município”. E complementa: “A Justiça do Trabalho já excluiu qualquer responsabilidade [do poder público] sobre essas dívidas”.

Impossibilidade de leilão

Para a prefeitura de Mossoró, concluindo as respostas aos meus questionamentos, inexiste a possibilidade de o estádio ser leiloado para pagar as dívidas da LDM.

Contraponto

Quem desejar conferir os fatos levantados por mim sobre a municipalização do Manoel Leonardo Nogueira pode fazê-lo AQUI.

Jacarés

Os publicitários Brito Silva e Nelson Rebouças festejam a metamorfose. Ambos garantem que a transformação em Jacaré pela Coronavac é indolor. Que felicidade, meus amigos. Não vejo a hora de dividir essa lagoa com vocês.

Tody Guedes

Por outro lado, registro a tristeza pela morte de José Guedes da Fonseca Neto, o Tody, que partiu ontem vítima da Covid-19. À família, especialmente ao jornalista Roberto Guedes, minhas condolências.

Não se pode perder tempo

O deputado federal João Maia esteve ontem em Assú-RN para conhecer o projeto de pavimentação das comunidades de Linda Flor e Nova Esperança. Estava acompanhado do prefeito da cidade, Gustavo Soares, do deputado estadual George Soares, do prefeito de São Rafael, Reno Marinho, da prefeita e do vice-prefeito de Messias Targino, Shirley Targino e Anderson Martins. Todo mundo do PL.

Mossoró é azul e rosa

O artista plástico Marcelo Amarelo é sempre genial. Só ele, no auge da guerra de cores que assola a paróquia, para harmonizar o rosa e o azul no Memorial da Resistência.

Literatura, cinema e espiritismo

Colho do professor Adriano Lopes Gomes, em seu perfil do Facebook, que “o jornalista, escritor e pesquisador Marcel Souto Maior, autor de biografias como de Allan Kardec e Chico Xavier, vai falar sobre ‘A literatura e o cinema na divulgação espírita’”. O encontro virtual está previsto para 24 de abril, às 17h00min, pelo espaço da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal (Seen) e pelo Canal Seridó Espírita, ambos no Instagram.

Canal do Seen.

Canal da Sociedade.

Gênero neutro

A juíza Vânia Petermann, do juizado Especial Cível e Criminal da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autorizou uma pessoa a indicar como “neutro”, o gênero na certidão de nascimento. O beneficiário da decisão alega que nasceu biologicamente com o sexo masculino, mas que não se identifica com ele e muito menos com o feminino. O caso me lembra o filósofo Luiz Felipe Pondé com sua opinião incisiva sobre o tema.

Dispensa de juros e multa nas contas de água

Aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, dos Direitos Humanos e Cidadania (CCDHC) da Assembleia Legislativa do RN, o projeto do deputado Ubaldo Fernandes (PL) que isenta os consumidores do pagamento de juros, multas e taxas por atraso à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). A justificativa da proposta é a crise ocasionada pela pandemia de Covid-19. Justíssimo.

Boas-vindas

Falando em crise, recebi uma correspondência inusitada do Serasa: Olá, Cid, tudo bem? Que bom ver você de novo =)”. Vade-retro, satanás!

Delações

Aguardemos as primeiras delações premiadas da Operação Fura-Fila, deflagrada hoje pelo Ministério Público, com a prisão de três suspeitos e o afastamento de quatro secretários municipais, além de buscas e apreensões em imóveis do deputado estadual Manoel Cunha Neto (PSB), o Souza, de Areia Branca-RN. Acusado de peculato, falsidade ideológica e corrupção passiva, Souza se defendeu nas redes sociais.

Pena triplicada

Atenção você que costuma usar as redes sociais para caluniar, difamar e injuriar as pessoas de quem não gosta. O Senado Federal, repetindo o gesto da Câmara dos Deputados, derrubou vetos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a 24 trechos do pacote “anticrime”. Com isso, os delitos contra a honra praticados na Internet, em qualquer plataforma, terão as penas triplicadas.

Covid-19 em cães e gatos

Pesquisadores do Hospital Naval Marcílio Dias, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e veterinários da Clínica Rio Vet concluíram, após avaliar 251 cães e 60 gatos, que 26 deles estavam infectados pelo vírus da Covid -19, mas sem sintomas e sem risco de morte. Segundo os responsáveis pelo estudo, a chance de transmissão dos animais domésticos para humanos é praticamente nula.

Rogaciano Leite por Valdir Teles