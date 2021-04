No RN, quase 9 mil pessoas não tomaram a 2ª dose da CoronaVac

De acordo com a plataforma RN + Vacina, responsável pelo monitoramento da campanha de imunização contra o Covid-19 no Rio Grande do Norte, pelo menos 4.422 pessoas estão com a segunda dose da vacina em atraso na capital potiguar. O número representa quase 50% do total de “atrasados”, no estado, para a segunda aplicação.

Segundo o Laboratório de Inovação em Saúde (LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que desenvolveu o sistema RN + Vacina, ao todo, cerca de 8.967 pessoas estão com a segunda dose da vacina em atraso no RN.

Em todas essas pessoas foi aplicada a vacina CoronaVac, que apresenta um prazo maior entre a primeira e segunda dose. Com um período mais curto, nenhuma pessoa que tomou a vacina de Oxford chegou ao prazo limite para a segunda aplicação. Os dados foram contabilizados no final desta terça (13).

Confira, por município, o total de pessoas com a 2ª dose em atraso:

Natal 4422

Mossoró 343

Parnamirim 252

Macaíba 201

João Câmara 168

Nova Cruz 163

Ceará-Mirim 130

Parelhas 124

Santo Antônio 115

Extremoz 112

São Paulo do Potengi 103

Rio do Fogo 102

Jardim de Piranhas 95

Currais Novos 91

Patu 88

Lajes 84

Caicó 83

Açu 78

Macau 74

Touros 70

Augusto Severo 68

Lagoa Nova 65

Cerro Corá 59

São José do Campestre 57

Lagoa de Pedras 54

Taipu 52

Carnaúba dos Dantas 50

Brejinho 49

Cruzeta 47

Jucurutu 46

Tibau do Sul 46

Maxaranguape 45

Pau dos Ferros 43

São Gonçalo do Amarante 42

Santa Cruz 41

Canguaretama 40

São José de Mipibu 38

Areia Branca 37

Caraúbas 36

Serra de São Bento 35

Ipanguaçu 32

Itajá 32

Jundiá 26

Santana do Matos 26

Goianinha 25

Ielmo Marinho 25

Upanema 25

Baía Formosa 24

Grossos 23

Lajes Pintadas 22

Rafael Fernandes 22

São Miguel 22

Afonso Bezerra 21

Angicos 20

Nísia Floresta 20

Serra Negra do Norte 20

Serra Caiada 19

Sítio Novo 19

Tangará 19

Tibau 19

Januário Cicco 15

Montanhas 15

Triunfo Potiguar 15

Jaçanã 14

Paraná 14

Poço Branco 14

Guamaré 13

Luís Gomes 13

Passa e Fica 13

Pedro Velho 13

Pilões 13

Baraúna 12

Bom Jesus 12

Espírito Santo 12

Jardim do Seridó 12

Pendências 12

Riachuelo 12

Acari 11

Apodi 11

Barcelona 11

Campo Redondo 11

Janduís 11

Lagoa Salgada 11

Santa Maria 11

Bento Fernandes 10

Governador Dix-Sept Rosado 10

Jandaíra 10

Santana do Seridó 10

São Miguel do Gostoso 10

São Rafael 10

São Tomé 10

Antônio Martins 9

Monte Alegre 9

São João do Sabugi 9

Serra do Mel 9

Serrinha 9

Tenente Laurentino Cruz 9

Várzea 9

Ares 8

Caiçara do Norte 8

Galinhos 8

Pureza 8

Alexandria 7

Lagoa d’Anta 7

Pedra Preta 7

Porto do Mangue 7

Vera Cruz 7

Almino Afonso 6

Umarizal 6

Felipe Guerra 5

José da Penha 5

Lagoa de Velhos 5

Major Sales 5

Monte das Gameleiras 5

Pedra Grande 5

Rafael Godeiro 5

Alto do Rodrigues 4

Coronel João Pessoa 4

Encanto 4

Equador 4

Florânia 4

Messias Targino 4

Paraú 4

Pedro Avelino 4

São Vicente 4

Senador Elói de Souza 4

Senador Georgino Avelino 4

Tenente Ananias 4

Francisco Dantas 3

Japi 3

Jardim de Angicos 3

Marcelino Vieira 3

Olho d’Água do Borges 3

Ouro Branco 3

São Fernando 3

Serrinha dos Pintos 3

Taboleiro Grande 3

Venha-Ver 3

Água Nova 2

Bodó 2

Carnaubais 2

Doutor Severiano 2

Fernando Pedroza 2

Ipueira 2

Portalegre 2

São Bento do Norte 2

São Bento do Trairí 2

Severiano Melo 2

Timbaúba dos Batistas 2

Itaú 1

João Dias 1

Lucrécia 1

Martins 1

Passagem 1

Riacho da Cruz 1

Riacho de Santana 1

Ruy Barbosa 1

São José do Seridó 1

São Pedro 1