No RN, mais de 173 mil declarações do Imposto de Renda 2021 já foram enviadas

Até a manhã desta terça-feira, 27, a Receita Federal recebeu 173.759 declarações de Imposto de Renda 2021 no Rio Grande do Norte. A expectativa é de que 334 mil contribuintes no estado entreguem a declaração.

Em todo o país, são esperadas 32 milhões de declarações, até o momento, já foram entregues 15.707.704. O prazo de entrega será encerrado às 23h59min59s, horário de Brasília, no dia 31 de maio de 2021.

Quem tem a obrigação de declarar e não fizer o envio, ou encaminhar fora do prazo previsto, pagará multa de, no mínimo, R$ 165,74, e máximo de correspondente a 20% do imposto devido.

. Pessoas que devem declarar o Imposto de Renda 2021:

– Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020. O valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado;

– Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado;

– Quem obteve, em qualquer mês de 2020, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

– Quem teve, em 2020, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural;

– Quem tinha, até 31 de dezembro de 2020, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

– Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2020;

– Quem optou pela isenção do imposto incidente em valor obtido na venda de imóveis residenciais cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda.

. Vantagens e Cronograma de envios:

A Receita Federal estima receber, este ano, cerca de 32,6 milhões de declarações. Enviando cedo, o contribuinte pode conseguir vantagens. Entre elas, estão:

– Mais chances de receber a restituição, caso tenha direito, nos primeiros lotes de pagamento;

– Mais tempo para identificar e corrigir eventuais erros, evitando cair na malha-fina;

– Evitar eventual lentidão no sistema na hora de transmitir a declaração devido à sobrecarga de acessos comum na reta final do prazo;

As restituições serão pagas entre maio e setembro, de acordo com o seguinte cronograma:

. 1º lote: 31 de maio

. 2º lote: 30 de junho

. 3º lote: 30 de julho

. 4º lote: 31 de agosto

. 5º lote: 30 de setembro