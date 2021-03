No RN, 19 hospitais com leitos de UTI Covid estão com taxa de ocupação em 100%

Na manhã desta segunda-feira (15), o Rio Grande do Norte contabiliza apenas 11 leitos críticos Covid-19 disponíveis para uma lista de espera com 94 pacientes. A ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) nos 23 hospitais com tratamento para doença, está em 100% em 19 unidades. Com exceção do Hospital Maria Alice Fernandes, cuja taxa está em 50%, as outras três unidades restantes ultrapassam 80% de ocupação.

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN), divulgado no sábado (13), o estado registrava 179.824 casos positivos e 3.857 óbitos. Há ainda 53.902 casos suspeitos e 845 mortes sob investigação.

No panorama regional, Seridó agora registra a maior taxa de ocupação com 100%, seguido do Oeste com 97,9% e a região Metropolitana com 95,4%. Numa análise geral, o RN está com 96,7% dos leitos críticos ocupados.

Em Mossoró, os 50 leitos de UTI do Hospital São Luiz estão ocupados, assim como os 10 leitos no Hospital Regional Tarcísio Maia. Apesar da crítica situação, neste domingo (14), motoristas realizaram uma carreata contra o toque de recolher, medida adotada pelo Governo do Estado, e possibilidade de lockdown.