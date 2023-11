Nina diz que aceita ser vice de Carlos Eduardo: “Vou onde Paulinho for”

“Se eu for indicada pelo grupo de Paulinho, eu vou para onde ele mandar”, declarou a vereadora Nina Souza (PDT), ao afirmar que aceitaria ser a vice do pré-candidato a prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves (PSD) nas eleições municipais de 2024, caso fosse indicada pelo grupo político de seu marido, o pré-candidato a prefeito da Capital, deputado federal Paulinho Freire (União Brasil).

Segundo Nina, ela apoiará o candidato que seu marido apoiar, independentemente de quem seja o político ou partido apoiado. “Vou para onde Paulinho for. Se ele for candidato, eu estou com ele. Se ele apoiar quem for, estou com ele. Se for Carlos Eduardo, eu estou com ele”, garantiu, em entrevista à 98 FM.

A parlamentar negou que Paulinho Freire tenha desistido de concorrer em 2024 para apoiar a pré-candidatura de Carlos Eduardo na sucessão municipal, conforme publicado pelo Diário do RN na última sexta-feira (27), com a matéria “Paulinho Freire desiste e União Brasil apoiará Carlos Eduardo em Natal”.

Na ocasião, fontes que pediram anonimato ao jornal afirmaram que a decisão foi tomada em encontro na casa do presidente estadual do União Brasil, o ex-senador José Agripino Maia, quando ficou acertado que o deputado desistiria do pleito e a legenda apoiaria o ex-prefeito. O motivo da desistência teria sido a “demora” do prefeito Álvaro Dias (Republicanos) em sinalizar apoio à campanha de Paulinho para sua sucessão.

Questionada, Nina Souza confirmou o encontro e disse que, entre os tópicos abordados pelos envolvidos, houve um acordo para nova conversa a depender da conjuntura política após o primeiro turno das eleições de 2024 em Natal. Ela citou ainda um “aparo de arestas” entre Paulinho Freire e Carlos Eduardo Alves, antigos aliados políticos. Ela ainda negou que seu nome tenha sido citado na conversa.

A vereadora falou também que “é natural que haja conversas” entre os dois políticos, uma vez que “ há interesses comuns”. “Essa eleição não é eleição de primeiro turno. Não se fecham portas, não se deixa de dialogar com ninguém. Eles têm uma história. Vai se fechar porta e não dialogar por quê? É um movimento constante. Todos os dias a gente faz política e conversa”, afirmou.

CARLOS EDUARDO

Liderando a corrida pela sucessão municipal em Natal, conforme a pesquisa de intenção de votos divulgada pelo Diário do RN/Instituto DataVero no último dia 25, o ex-prefeito Carlos Eduardo confirmou, ao Agora RN, que tem conversado com Paulinho Freire sobre as eleições 2024.

“Eu tenho conversado com Paulinho e as conversas continuam com muita convergência sobre a eleição do ano que vem. Eu tenho conversado sempre, aqui e acolá, quando é necessário, a gente se fala. Nós estamos construindo a eleição do ano que vem, estamos dialogando com todos os partidos e as coisas estão indo bem, estão fluindo bem”, disse Carlos Eduardo, ao repórter Diego Campelo.

Na pesquisa DataVero, o ex-gestor foi citado por 29,8% dos natalenses consultados no cenário estimulado – quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados. Ele é seguido pelo candidato do prefeito Álvaro Dias (Republicanos), com 9,7% das citações e a deputada federal Natália Bonavides (PT), com 8,9%, respectivamente. Já Paulinho Freire é o 5º mais citado, com 4,7%.

Vereadora acredita que Álvaro comete “erro estratégico terrível”

Nina Souza afirmou, em entrevista à 98 FM, que Álvaro Dias está cometendo um “erro estratégico terrível” ao adiar o anúncio do nome que receberá seu apoio na disputa eleitoral de 2024. Ela disse ainda que o apoio do gestor é importante e esperado por Paulinho Freire, uma vez que isso poderia colocar o pré-candidato no segundo turno das eleições, junto com o apoio dos partidos PL, PSDB e Podemos.

“Eu acho que alguém botou na cabeça dele, e eu não concordo com esse alguém, que ele só pode dizer quem é o candidato no ano que vem. Para mim, é um erro estratégico terrível, porque os outros nomes estão postos. Essas pré-candidaturas se consolidam, as pessoas começam a aprender o nome da pessoa. É natural que saiam os nomes deles nas pesquisas, porque já estão maturados”, declarou.

E falou que a recente demissão de cargos ligados a Paulinho na Prefeitura do Natal é um episódio superado. “Paulinho e Álvaro têm uma história de mais 30 anos. Fizeram política muitas vezes juntos, se apoiando. Paulinho foi presidente da Câmara num processo de muita cordialidade, diálogo com o prefeito. O prefeito é ele, a caneta é dele. Nomeia e exonera quem ele quiser. Nós só ficamos surpresos porque não houve conversa prévia, mas isso é página virada. A gente não pode fazer política moendo o retrovisor, se não a gente não vai para a frente”.