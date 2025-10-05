Nilson dos Santos: registro da etnografia de um tempo extinto

Por Márcio de Lima Dantas

Professor de Literatura Portuguesa da UFRN

[email protected]

Há pouco se apagou de vez

no reduto dos dicionários

certa palavra-chave.

Henriqueta Lisboa

1.

Nilson dos Santos (17.06.1970) nasceu em Currais Novos. Iniciou seus

trabalhos com os pincéis, fazendo letreiros e desenhos publicitários nos

estabelecimentos comerciais, ou seja, era sob encomenda. Portanto, o que

predominava era a funcionalidade, o concreto, que existe desde muito como

apelo para a venda dos produtos da casa onde estava assentado o escrito. O

interessante foi que logo os comerciantes reconheceram a verve e vivacidade

do rapaz. Desse modo, não se contentavam com apenas os letreiros, os

números, mas também pediam algum personagem ou objeto relacionado ao

letreiro e ao que era passível de venda no comércio onde estava escrito o

demandado.

Mas há que dizer uma coisa acerca do surgimento da característica da

personalidade do pintor de fachadas ou paredes outras. É que, sutilmente, ele

estava atento ao seu irmão, que também fazia o mesmo serviço. E assim

surgiu o entusiasmo pelo desenho e pela pintura, pois eram detentores de

uma inspiração que parecia estar adormecida desde sempre nas profundezas

da sua subjetividade.

Infelizmente, seu irmão não continuou. Talvez o fôlego estético fosse curto.

Acontece isso no universo da arte. Muitos começam e avançam, porém, não

parece ser um assinalado dentre os que estão no grande círculo, que, na

verdade, vai selecionando a partir de algo que não sabemos direito como

ocorre. Tão somente nos limitamos a indigitar: inspiração.

Enfim, eis um pintor naïf que surge para agregar-se aos tantos ingênuos já

existentes. Só que ele não sabia que viria a ser um dos melhores do estado

do Rio Grande do Norte. Mas quero dizer que não ficou só por aqui.

Participou de exposições mundo afora e ganhou prêmios e reconhecimento.

Apesar de tantas alvíssaras, permaneceu um homem gentil e simples, fácil

de lidar e sem vaidades. Sua pintura reflete essa sua maneira de lidar com a

vida e com sua imensa clientela.

2.

Para efeito didático e de melhor compreensão do conjunto da obra, preferi

arrumar essa profusão de telas em dois estilos. Mesmo amadores são capazes

de discernir essa bipartição. Entretanto, é preciso reparar que há um legítimo

traço do risco e da cor que vai preencher as vestes das personagens ou as

cores das casas dos sertões. Na verdade, o que tem de melhor são as telas de

ingenuidade com temas da vida sertaneja.

É aqui que eu prefiro fazer saber de uma etnografia, À la recherche du temps

perdu (Marcel Proust). Há como uma necessidade de registrar as maneiras

de viver de outrora, tanto no que diz respeito ao utilitário ou funcional,

quanto ao lúdico de inúmeras brincadeiras infantis. Acredito que homens

hoje com mais de 60 anos conseguem se reconhecer nesse lazer feito de

improvisos, de elementos retirados dos arredores, das cercas, do que restou

de uma fruta. Quer dizer, não havia nada de industrializado, tudo era feito

com materiais oferecidos pela natureza.

Basta dizer que essa etnografia de outrora deixava o mundo bem mais

simples, sem modas ou modos que a Ideologia (pensamento das classes

dominantes) imperava com seu mando, fazendo parecer as coisas como

naturais e não como historicamente construídas. Observar e pintar os

costumes de um grupo social, atentando-se às suas crenças, à sua

religiosidade e a como as crianças representavam o mundo e o vivenciavam.

O que me interessa saber e dizer acerca do artista visual Nilson Santos é que

sua pintura, na verdade, não passa de uma bela narrativa de um mundo que

sofreu a ausência de indulto do mito de Cronos (o tempo), assolando cercas

de pedras, carrascos, riachos, casas de taipa, lavouras a serem segadas com

a alegria de colher o que se plantou e não recebendo esmolas do Estado. A

rotina era escandida pelas horas de ocupação nos trabalhos do campo ou

domésticos. Bem diferente dos dias de hoje, em que se mede os expedientes

da rotina pelo culto ao corpo, pelo narcisismo das redes sociais e por quase

que uma obrigação de demonstrar que se é feliz, que está aproveitando a vida

com um copo na mão e sorrisos visivelmente artificiais.

3.

Nilson tem uma série muito bonita e que se assemelha ao pintor de Fortaleza,

Chico da Silva, o maior pintor cearense de todos os tempos. As demais séries

são sua dicção pictórica, ingênua e extremamente lúdica, principalmente no

desenho simples que refoge totalmente ao desenho acadêmico. Acontece

que, nessa série, acaba por se afastar de si próprio. Não que imite o pintor

cearense, mas, ao pintar galos, borboletas, cavalos-marinhos, pavões, ou

seja, só animais, o seu traço diz de uma múltipla diferença do que sempre

foi. Assim sendo, só podemos entender que se trata de uma inquietude

estética, quer dizer, não se conforma, nem parece ter se acostumado com sua

gramática pictórica do que sempre foi, aquela que virou vício ou costume e

foi reconhecida publicamente também nas vendas das telas.

Com efeito, essa série caracteriza-se por não haver o personagem humano,

apenas animais em retratos hieráticos e plenos de elementos ornamentais,

com uma mescla extremamente diferente ao misturar toda uma sorte de

cores. Visivelmente, houve um desejo de plasmar outra espécie de pintura

com referentes (temas, assuntos) distintos do que sempre fora.

4.

A tecnologia, com sua fúria e ânsia de mostrar, e se mostrar a que veio,

buscando, por vezes, à força, o seu lugar no seio das relações

contemporâneas de viver, nada poupou ou foi gentil com os jeitos de

comportamento do que era antes, calcado no simples, na ausência de

malícias, nas tiranias de convencionar o que é belo, para que todos aplaudam

isso que se chama o novo. Mas, na verdade, se, por exemplo, observarmos

com atenção a moda, chegamos à conclusão de que é extremamente de mau

gosto, com seus vestidos estampados e suas calças que parecem feitas de um

lençol.

O sol já se pôs. Não adianta prantear ou lamentar o que não tem volta, o que

a humanidade escolheu como rodagem para seguir e andar a esmo, em busca

de um rumo. Inútil uma vereda saudável. Resta nos contentarmos com as

narrativas contidas nas telas ou na obra de um artista visual. Nilson dos

Santos, detentor de uma enorme disciplina, pinta convulsivamente, sem

nunca tropeçar em si mesmo, sem nunca se imitar, sem nunca deixar de

buscar temas dentro do seu vocabulário.

Eis que o pintor, no caso de ser sua pintura considerada (tomei essa

liberdade) por nós “como” uma etnografia de outrora, e mesmo ainda do que

resta nas capoeiras e sertões adentro, acabou ocupando o papel do

antropólogo. E o que está retratado na tela é o que representa o objeto

(Antropologia Clássica = antropólogo e as comunidades que vai estudar, ou

seja, o seu objeto), sendo que essa etnografia não é a que se encontra nos

livros de Antropologia (como os de Claude Lévi-Strauss).

De todo modo, existe uma relação estreita entre o pintor e seu assunto

(referente), na medida em que o objeto pintado no quadro assoma de suas

entranhas, de seu inconsciente, do seu coração com lembranças, enfim, de

tudo o que está adormecido, e qualquer olhar ou barulho evoca o que tem

para emergir, com uma pulsão, com algo riscado que pode ser uma epifania,

com tudo vindo a ser uma necessidade de ser uma coisa no lugar da outra

(metáfora).

Enfim, temos de admitir que a linguagem simbólica é a que prevalece, com

seus signos e sinais, outorgando ao desenho e às suas cores um pendor do

artista para plasmar determinadas coisas e não outras. Essa seleção são os

paradigmas que habitam o íntimo, desejando ser sintagmas. Ou seja, as

unidades justapondo-se para criar a vivacidade que impera e preenche de

entusiasmo a ingenuidade de meninos, donas de casa, homens na lavoura. E

tudo vem a ser vivacidade, alegria e saudades do que fora até certo tempo.