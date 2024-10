Neymar volta ao Al-Hilal após um ano; saiba onde assistir ao jogo

O jogo vale, ainda, a liderança isolada do Grupo Oeste da Champions League da Ásia. As duas equipes dividem a primeira colocação, com seis pontos. No novo formato da competição, as 24 equipes foram divididas em duas ligas de 12 participantes, separados em Leste e Oeste do continente. Para garantir uma vaga nas oitavas de final, as equipes vão jogar dentro e fora de casa – jogos de ida e volta – contra os adversários de suas chaves.