Neymar pode deixar o Santos para jogar na Europa, diz jornal

A estadia de Neymar no Santos pode estar chegando ao fim. Mesmo depois de renovar até dezembro, o craque está sendo monitorado pelo Olympique de Marselha, da França, de acordo com o portal TyC Sports.

O camisa 10 cogita deixar o Peixe por conta do momento conturbado, dentro e fora de campo. O Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e já foi eliminado da Copa do Brasil, em derrota para o CRB, nos pênaltis.

Se a situação dentro de campo é ruim, a relação com a torcida do clube paulista também não é das melhores. Em jogo contra o Internacional, na última quarta-feira (23), Neymar discutiu com um torcedor na Vila Belmiro e foi cobrado por organizadas após o ocorrido.

“O ídolo é você, não ele. Pedimos apenas que você porte-se como um. Imagine você, um torcedor esgotado, desesperado, com sensação de impotência acumulada há anos, vendo seu time apático, novamente perdendo em casa e na zona de rebaixamento, tendo a oportunidade de olhar no olho do seu ídolo, e implorar para que ele faça esse elenco instável jogar bola, você não o faria?”, disse trecho da nota da Torcida Jovem do Santos.

O estopim para o entrevero com o torcedor aconteceu depois que Neymar foi chamado de “mercenário”. Em resposta, o craque afirmou que “poderia estar ganhando muito mais em outro lugar”.

Um desses lugares é o Olympique de Marselha. A equipe de Roberto De Zerbi demonstrou interesse no jogador. Como Neymar tem contrato com o Santos até o fim deste ano, ele já pode assinar um vínculo prévio com a equipe que desejar para 2026.

O que a CNN sabe sobre a possível saída de Neymar?

Por enquanto, nenhuma proposta chegou ao Santos. Por mais que esteja, de fato, incomodado com o período turbulento do Peixe, Neymar tem se colocado à disposição para ajudar e demonstra que vai cumprir o contrato até o fim.

O jogador ainda vai avaliar se permanecerá, ou não, até a Copa do Mundo de 2026. Ao todo, o craque disputou 16 partidas pelo Santos em 2025, tendo marcado quatro gols e distribuído três assistências.