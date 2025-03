Neymar justifica ausência contra o Corinthians por lesão: “Faz parte”

CNN Brasil

O meia-atacante Neymar, que não enfrentou o Corinthians neste domingo (9) pela semifinal do Campeonato Paulista, foi às redes sociais para justificar sua ausência no confronto disputado na Neo Química Arena.

Lesionado, o camisa 10 foi para o banco de reservas, mas acabou não entrando na derrota por 2 a 1 para o Timão.

“Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros… mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo hoje (domingo), fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente!”, publicou Neymar no Instagram.

“Infelizmente faz parte do futebol… não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos!”, completou o jogador.

Neymar havia deixado o campo na vitória sobre o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão, no último dia 2, sentindo um desconforto na coxa esquerda.