Neymar é registrado no BID e está liberado para reestrear pelo Santos

Tudo certo! Após apresentação e treinos, Neymar poderá oficialmente reestrear pelo Santos. Esta era a única pendência para o jogador poder entrar em campo oficialmente.

A CBF divulgou a inscrição do atleta no Boletim Informativo Diário, o BID.

No informativo, Neymar da Silva Santos Junior é apresentado com contrato definitivo com o clube com o início da vigência em 31 de janeiro.

O atacante terá, no mínimo, um vínculo de seis meses com o clube onde poderá atuar em 24 partidas do Campeonato Paulista, Brasileiro e Copa do Brasil. À CNN, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que o contrato do jogador provavelmente será estendido.

Segundo o técnico Pedro Caixinha, ele vai estrear contra o Botafogo-SP, às 21h35, na Vila Belmiro em partida nesta quarta (5), no mesmo dia em que Neymar completa 33 anos.