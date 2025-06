Neymar é diagnosticado com COVID-19 e é afastado das atividades do Santos

ESPN Brasil

O Santos informou neste sábado (7) que Neymar foi diagnosticado com COVID-19.

De acordo com o clube, o camisa 10 está afastado das atividades desde a última quinta-feira, quando começou a sentir os primeiros sintomas.

”Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por Covid-19. O jogador já estava afastado das atividades, desde a quinta-feira, quando iniciou os sintomas, segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica”, informou o Peixe.

Também na última quinta, o atacante ficou fora do treino da manhã realizado no CT Rei Pelé para ir ao consulado americano no Rio de Janeiro para os trâmites necessários de visto para entrar nos Estados Unidos. O jogador foi em seu avião particular e retornou no mesmo dia.

Neymar tem contrato com o Santos até 30 de junho e, até o momento, não há indícios de que renove com o clube da Vila Belmiro.

Recentemente, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, revelou que tentou contratar o craque do Peixe para jogar o Mundial de Clubes. Na ocasião, o dirigente reforçou que o negócio não seria para o atacante ficar no clube até o final do ano, com a ideia de ele disputar apenas o torneio por empréstimo. O jogador, porém, respondeu que não poderá disputar o torneio, pois quer aproveitar a parada para se recondicionar.

“Seria um negócio do Fluminense com o Santos. Se ele continuar no Santos, seria o momento que ele não iria jogar no Santos e estaria representando a gente no Mundial com o Fluminense. As diretorias são amigas. Ele ficou de pensar, de conversar com o presidente do Santos”, afirmou.

“Saiu uma notícia para ele caminhando para estender o contrato com o Santos. Até por ele ser santista, ele sabe que a situação do clube está difícil nesse momento. Ontem, no final da tarde, mostrou tudo que eu já achava do Neymar”, seguiu.

“No facetime, ele foi de uma educação. Disse que ficou honrado, ficou lisonjeado, que seria um sonho jogar o Mundial, mas que o projeto de carreira seria usar esse mês para se condicionar. O projeto é usar a parada para se recondicionar”, finalizou.

Pelo Santos, em 2025, Neymar atuou em 12 partidas, com três gols marcados e três assistências.