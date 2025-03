Neymar é cortado da Seleção Brasileira por Dorival Júnior

CNN Brasil

Neymar foi cortado da Seleção Brasileira e não entrará em campo nas próximas partidas contra a Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No lugar do craque, o técnico Dorival Júnior escalou Endrick, do Real Madrid.

O camisa 10 foi vetado após avaliação do Departamento Médico devido ao desconforto que vem sentindo na coxa esquerda, de acordo com comunicado oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Dorival convocou Neymar sem saber do incômodo sentido pelo jogador, e só tomou conhecimento da situação horas antes do clássico entre Santos e Corinthians, pela semifinal do Paulista.

Além do ídolo do Peixe, também foram substituídos os jogadores Danilo, do Flamengo, e Ederson, do Manchester City. Para ocupar as suas posições, foram convocados Alex Sandro, do Rubro-Negro, e Lucas Perri, do Lyon.

Confira a nota da CBF na íntegra:

Alex Sandro, do Flamengo, Endrick, do Real Madrid, e Lucas Perri, do Lyon, foram convocados nesta sexta-feira (14) pelo treinador Dorival Jr. para a disputa dos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Eles foram chamados para os lugares de Danilo, do Flamengo, Ederson, do Manchester City, e Neymar, do Santos.

“Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City. Após as avaliação realizadas, o Departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid”, anunciou Dorival Jr.

A delegação se apresenta em Brasília nesta segunda-feira (17) para dar início a preparação. Pela 13ª rodada, a Amarelinha enfrenta a Colômbia, na quinta-feira (20), às 21h45, no Mané Garrincha, na capital federal, e encerra a Argentina no dia 25, às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.