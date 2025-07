Neymar diz que foi ofendido por torcedor e promete: ‘Farei tudo para colocar Santos onde merece’

ESPN Brasil

Um dia depois de se envolver em uma discussão com um torcedor do Santos na Vila Belmiro, logo após a derrota para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, Neymar usou as redes sociais para se pronunciar sobre o episódio.

O camisa 10 reconheceu o descontrole no momento, mas também reclamou das ofensas que ouviu enquanto deixava o gramado.

“No calor da emoção é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta… e eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo, ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não e tem total direito de vaiar! O que ele não pode fazer é me ofender, do jeito que ele me ofendeu… Falar que eu sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família/amigos. Desculpa, mas é difícil controlar!”

O atacante, que retornou ao Santos após mais de uma década na Europa, também afirmou que está no clube para ajudar e que sairá se sentir que está sendo um peso: “Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo! E no dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair! O Santos Futebol Clube é uma das minhas maiores paixões e, enquanto eu tiver forças, vou fazer o meu melhor por este clube. Vou correr, lutar, gritar e até brigar se for possível pra conseguir colocar o Santos onde merece estar.”

Durante o bate-boca, entre muitos palavrões e xingamentos, Neymar mandou o torcedor “calar a boca”. “Você é machão? Vai lá você no lugar dele, então”, falou o jogador.

Com a derrota para o Internacional, o Santos continua com 14 pontos no Brasileirão. O time é o 17º colocado, o primeiro na zona de rebaixamento.