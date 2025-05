Neymar corta perguntas sobre renovação com Santos e dá prazo para tomar decisão: ‘Não vou mais responder’

ESPN Brasil

Titular do Santos pela primeira vez após se recuperar de lesão, Neymar disse que não sabe e não vai responder sobre seu futuro antes do último jogo do Peixe antes da parada, no dia 12, contra o Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão.

O camisa 10 santista jogou 45 minutos no amistoso internacional contra o RB Leipzig, nesta quarta-feira (28), em Bragança Paulista, vencido pela equipe alemã por 3 a 1.

“Eu ainda não sei. Já vou encerrar isso. Não vou mais responder sobre isso, já falei que eu não sei, então é por que eu estou pensando. Não adianta vocês me perguntarem daqui a três dias de novo, que a resposta vai ser a mesma. Só vou decidir isso após o dia 12”, afirmou Neymar sobre sua possível renovação no intervalo de jogo.

Discreto em campo, o craque saiu sorrindo e disse estar se sentindo bem.

“Estou com saudades de jogar, né? Jogar é o mais importante para mim. Estou me sentindo cada vez melhor. Hoje foi a vez que mais me senti bem desde que voltei”, celebrou.

Ney celebrou seu reencontro com Xavi Simons, autor de dois gols para o RB Leipzig, relembrando seu passado com o meia.

“Muito legal encontrar o Xavi aqui no Brasil. É um menino que vi desde criança no Barcelona. Sempre falei para ele que seria um grande ídolo, um grande craque”.

Neymar e Xavi Simons também foram companheiros de PSG, onde o craque brasileiro atuou de 2017 a 2023.