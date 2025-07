Neymar bate boca com torcedor do Santos após derrota no Brasileirão

CNN Brasil

Em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão, o Santos perdeu para o Internacional por 2 a 1. Após o apito final, o craque Neymar discutiu com um torcedor do Peixe que estava na arquibancada.

Titular e capitão da equipe paulista, Neymar reclamou com um torcedor no final da partida, depois da derrota para o clube gaúcho.

O meia de 33 anos já havia batido boca com um torcedor alguns minutos antes, quando o Santos perdia por 2 a 0. Esta é a segunda derrota consecutiva do Peixe no Brasileirão, após ser derrotado para o Mirassol no último sábado (19). No momento, o time é o 17º colocado, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O Santos volta a campo no próximo sábado (26) contra o Sport, pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá na Ilha do Retiro, em Recife, às 18h30 (de Brasília). O Internacional, por sua vez, entra em campo no domingo (27), às 18h30, para enfrentar o Vasco.