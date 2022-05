Ney Lopes: “POSIÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL FERREIRA”

Ney Lopes

O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do RN, deu explicação convincente das razões pelas quais não é candidato a governador do RN. Contra fatos não há argumentos

Candidatos – A verdade é que a oposição nunca teve Ezequiel como candidato.

A preferência notória eram Carlos Eduardo, derrotado pela governadora em 2018, ou Álvaro Dias.

Após a impossibilidade desses nomes, passou-se a especular o nome do tucano.

Estratégia – Ao cooptar Carlos Eduardo como seu candidato ao Senado, a governadora Fátima Bezerra ao mesmo tempo inviabilizou a candidatura do prefeito Álvaro Dias, pelo fato da vice-prefeita, Aíla Cortez, ter sido indicada por Carlos Eduardo.

Sem rumos – Atordoada, a oposição do RN “cercou” o deputado Ezequiel.

O seu nome nasceu do apoio espontâneo de vinte deputados e um número considerável de prefeitos.

Ele atingiu 11 pontos percentuais, sem nunca ter tido que era pré-candidato a governador.

Decisão – O deputado Ezequiel Ferreira aspira um dia chegar ao governo do estado.

Mas declarou, que “na vida política, às vezes a pessoa tem de dar um prazo para trás, como qualquer coisa na vida, para dar dois para frente”.

Dignidade – Como líder do PSDB-RN, ele tomará a decisão final de apoios, ouvindo os filiados.

Não se pode negar que é irreparável a posição do dep. Ezequiel Ferreira.

Sai da disputa pelo governo estadual com dignidade e postura.

Olho aberto

Temer – A hipótese agora estudada pela “terceira via” é o nome do ex-presidente Michel Temer. Mas, o consenso está em torno da senadora Simone Tebet, que pode ser confirmada terça próxima, pelo MDB e Cidadania

Aplauso – Gesto civilizado do presidente Bolsonaro, ao cumprimentar o ministro Alexandre de Moraes, em sessão solene do TST, considerando as desavenças entre ambos. Essa é a postura de um Chefe de Estado.

Contradição – No dia seguinte, o presidente desfez o gesto assumido.

Voltou a usar expressões acusatórias, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de líder da esquerda.

Achou pouco e acusou os ministros Fachin e Barooso de serem parciais.

Prognóstico – A tendência do procurador Augusto Aras é validar o indulto ao deputado Daniel Silveira e arquivar a notícia-crime contra o ministro Alexandre Moraes

Impostos – Ronaldo, Neymar, Messi e Mourinho, estrelas do futebol mundial, foram apanhados nas malhas do fisco.

Eles estão sendo intimados a pagarem impostos devidos ao governo espanhol.

Copa – Pela primeira vez na história, vão haver mulheres árbitras, na fase final do Campeonato do Mundo de futebol masculino. A catarinense Neuza Back é uma das escolhidas.

Covid – Depois das rígidas políticas de “fechamento total”, pelo aumento dos casos de covid-19, a cidade de Xangai anuncia o regresso “à vida normal”, no dia 1° de junho, de forma a reacender a economia do país.

McDonald’s – O grupo McDonald’s vai abandonar o mercado russo, após 30 anos de atividade.

Medida adotada em desaprovação a invasão russa da Ucrânia.

Enfermeiros – Aprovado no Congresso, o novo piso salarial da enfermagem. Para gerar recursos cogita-se a legalização dos jogos de azar. Afinal, seria para custear a saúde. Mas, há resistências

Mágoa – Dilma Rousseff e Marta Suplicy não se cumprimentaram no casamento de Lula e Janja. Ex-presidente não se esquece de que a ex-prefeita votou a favor do impeachment.

Filiações I – O PL, partido do presidente, tinha 761.640 filiados em novembro de 2021 e 770.784 em abril deste ano – o que significa incremento de 9.144 pessoas.

Filiações II – O PT tinha 1.607.225 e passou para 1.631.907 – ou seja, recebeu 24.682 novas filiações.

A sigla de Lula é a segunda com o maior número de filiados no país, atrás apenas do MDB.