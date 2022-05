Ney Lopes: Por trás da Notícia

Embora se reconheça que o problema dos preços de combustíveis não seja exclusivo do Brasil, os últimos fatos conduzem a colocar o governo diante de “tudo ou nada”.

Isso porque, o presidente teria dois caminhos: explicar e lamentar as causas globais que levam aos aumentos, ou encampar a briga pela baixa dos preços.

Opção – Bolsonaro optou pela segunda alternativa e vem mudando as diretorias da Petrobras, em busca da queda nos preços.

O seu opositor Lula, coloca a questão de forma simplista, o que não é. Ele diz, que retirando a paridade com o dólar, tudo estará resolvido. Não é bem assim.

Dolarização – Desde o governo Temer, a Petrobras segue o PPI, ou preço por paridade de importação.

Na prática, a Petrobrás passou a cobrar dos brasileiros o preço da gasolina, do diesel e do gás em dólar, mesmo se eles forem produzidos no Brasil e em real.

Dilema- A Petrobras, embora seja autossuficiente em petróleo, não consegue refinar volume necessário para atender o mercado interno. As distribuidoras recorrem à importação e pagam em dólar.

A única forma previsível de baixa o preço é aumentar a capacidade de refino no país.

Nem Lula, nem Bolsonaro – Prevalecendo a polarização na disputa presidencial, nem Lula, nem Bolsonaro farão o milagre de aumentar em curto prazo o refino no Brasil.

Logo, baixar o preço terá que ser através de (1) subsídio; (2) fundo de amortização, ou, (3) redução drástica dos impostos cobrados.

Difícil prever como sair desse “tudo ou nada”!

Olho aberto

Rosalba – Hoje o PP-RN se reúne. A meta seria lançar a ex-governadora Rosalba Ciarlini para o governo do RN.

Entretanto, a ex-prefeita desmentiu essa hipótese.

Há quem diga que o senador José Agripino, do União Brasil, estaria propenso a apoiá-la.

Caso se confirme, o quadro eleitoral mudará.

Rosalba tem inegável peso político.

Fátima – Domingo será a vez do PT reunir-se e definir a chapa que irá competir.

O problema é a duplicidade de candidatos ao senado: Carlos Eduardo e Rafael Motta.

Embora legalmente sejam possíveis os dois candidatos, do ponto de vista eleitoral é uma “dor de cabeça” para os governistas.

E? – Continua a dúvida: o senador Stevenson Valentim será candidato a governador?

Luto – Faleceu a irmã Lúcia Montenegro, 97 anos. Religiosa fundadora da Casa da Criança e da Casa do Menor Trabalhador.

Prestou inestimáveis serviços ao nosso estado.

Perda irreparável.

Explicações – O ministro Fábio Faria irá no dia 8 à Câmara Federal explicar as suas relações pessoais ultra próximas, com o bilionário americano Elon Musk.

Ao que tudo indica, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa “ponte de amizade”.

Por envolver a Amazônia, a área militar estaria atenta.

Fato novo – Ontem, 27, deu entrada, no Tribunal Federal em São Francisco (USA), denúncia criminal contra Musk.

Os investidores afirmam que o empresário teria reduzido intencionalmente as ações da rede social ‘Twitter”, a fim de obter maior lucro na sua aquisição..

Esse comportamento caracterizaria manipulação de mercado, que é considerado delito nos Estados Unidos.

Apoio – PSD é cortejado por Lula, mas tende a Bolsonaro em pelo menos 12 estados.

Estranha-se que no RN, mesmo saindo do PSD, o ex-governador Robinson Faria mostra-se amigo de Gilberto Kassab e dá as cartas do partido.

Melhores cidades – As 20 melhores cidades do mundo para viver. São elas: Londres, Tóquio, Xangai, Singapura, Melbourne, Sidney, Paris, Pequim, Nova York, Amsterdam Hong Kong, Dubai, Seul, Copenhague, Toronto, Berlim, Helsinque, Estocolmo, Zurique e Viena.

Sobrevivência – Com o nome da senadora Simone Tebet, a terceira via tenta sobreviver.

O maior equívoco, segundo ACM Netto, foi o MDB, PSDB e Cidadania terem excluído Ciro Gomes, afinal o terceiro colocado na disputa. (Coluna publicada no jornal “Agora RN”)