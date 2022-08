Ney Lopes: O QUE ACONTECE SE A CHINA INVADIR TAIWAN

Ney Lopes

O jornal para iPad “The Daily Digest” publica análise, do que poderá acontecer se a China invadir Taiwan.

Não será tão fácil para a China, da mesma forma que a guerra da Ucrânia não está sendo para a Rússia.

Defender exige menos recursos, do que atacar e conquistar terreno.

Phillips O’Brien, professor de estudos estratégicos da Universidade de St. Andrews, na Escócia concluiu que se a China invadir Taiwan, será “um massacre para a Marinha chinesa”.

Uma coisa é bloquear território ou atacá-lo de fora e outra é tentar invadir uma ilha, por ser muito caro em vidas e recursos.

É preciso ganhar o controle do território, o que requer tropas avançando centímetro por centímetro, e isso significa pesadas baixas.

A invasão de Taiwan seria uma espécie de desembarque na Normandia de dimensões muito maiores.

Meio milhão de soldados foram mortos, feridos e desaparecidos na Normandia.

Os analistas observam que não seria fácil para a China encontrar um lugar onde os desembarques fossem tranquilos.

Os especialistas identificaram apenas 14 praias que se encaixariam bem na operação e Taiwan sabe muito bem quais são.

Passou décadas cavando túneis e bunkers para protegê-las.

Antes do desembarque, porém, haveria a operação naval para cercar a ilha e isso também seria difícil.

Taiwan tem mísseis capazes de afundar navios, sem que seja possível o inimigo localizar e neutralizar facilmente esses disparos.

A China tem superioridade aérea, mas há a diferença entre destruir um território com bombas e conquistá-lo.

Os Estados Unidos, em princípio, provavelmente, não ficariam de braços cruzados.

Uma invasão chinesa em Taiwan seria um golpe devastador e o país perderia seu status de potência na Ásia.

Para o Japão é fundamental evitar que a China se estabeleça em suas vias comerciais, dominando as rotas marítimas que transportam suas importações e exportações.

Um aspecto a ponderar é que do ponto de vista econômico, talvez não haja interesse da China invadir a ilha e criar um problema parta a sua própria economia.

Taiwan é líder mundial na fabricação de chips semicondutores avançados, com 41% de participação no mercado global, deixando para trás os chineses, com 11%, e a sul-coreana Samsung, com 10%.

Dessa forma, o impacto de uma guerra, obrigaria a China a pagar um preço muito alto, incluindo danos a sua economia, considerando que o gigante asiático chinês depende, assim como o resto da economia mundial, de chips extremamente sofisticados fabricados em Taiwan.

Como demonstrado nos estudos, os sinais de conflito armado entre China e Taiwan talvez sejam mais “demonstrações do jogo de poder” global.

Que Deus proteja a humanidade, para que seja assim mesmo.