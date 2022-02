Ney Lopes: HOJE, COMEÇA O ANO DO TIGRE NA CHINA

Ney Lopes

O Ano Novo Chinês 2022 tem duas datas.

Pelo calendário lunar, começou no último dia 1 de fevereiro.

Já pelo calendário solar, o “Ano Novo do Tigre” começa hoje, 3 de fevereiro.

Esse é o calendário usado como referência no Feng Shui e na Astrologia Chinesa Ba Zi.

A astrologia chinesa representa os seus signos com doze animais e acredita no poder do planeta que rege cada ano.

O zodíaco é simbolizado pelo rato, coelho, boi, tigre, dragão, serpente, cavalo, macaco, galo, cabra, porco e cã

As previsões são de que em 2022 o ciclo energético trará dinamismo fora do comum para as ocorrências do âmbito global e cotidiano.

Tal fato pode contribuir para que o ano seja cheio de compromissos e acontecimentos.

Os astrólogos chamam atenção para que exista especial atenção, no sentido de que esse impulso de ação não se transforme em agressividade, já que essa tendência está nas características do Tigre.

Quanto ao elemento Água que influenciará o ano de 2022, haverá energia fluída, transparência e sabedoria.

Essa fluidez pode sugerir um ano de bastante movimento, mas com leveza, oferecendo mais espontaneidade e clareza para os acontecimentos.

A força empenhada nas realizações planejadas deve ser cuidadosamente observada para ser a mais equilibrada possível, sem desgaste desnecessário de energia.

Isso porque, há tendência de estresse, exigindo a busca do limite físico de cada um.

De modo geral, o Ano Novo Chinês 2022 trará a sabedoria natural, que sempre contorna as adversidades sem bater de frente, e também a grande possibilidade de comunicação aberta e transparente.

No aspecto ligado a comunicação no âmbito global, pode haver facilidade de diálogo entre as nações, assim como compartilhamento de informações que podem servir ao todo e não apenas a interesses particulares.

O desafio po

derá ser a quantidade de informações compartilhadas e saber discernir as verdadeiras das falsas.

São comuns formulações de previsões no calendário chinês, a base do “tarô”, um jogo milenar, composto de 78 cartas, que trata dos bloqueios emocionais e ajuda a resgatar o entusiasmo pela vida.

O vocábulo ‘tarô’ tem origem egípcia, hebraica, latina, chinesa.

A tarologia prevê 2022 como um ano excepcional.

Soluções boas e seguras para os assuntos ligados a família e familiares.

Serão combatidas as injustiças ambientais e o meio ambiente tratado com mais seriedade.

Da mesma forma, os assuntos ligados à tecnologia, T.I e logística serão enaltecidos.

Segundo a astrologia chinesa, o homem não controla o seu destino.

Este é determinado desde o seu nascimento, pelo alinhamento dos planetas, pelo mês, dia e hora.

Existem semelhanças entre a astrologia chinesa e a ocidental. Ambas têm doze signos.

Enquanto a ocidental determina o signo pelo mês de nascimento, que varia com a chegada da lua nova, na astrologia chinesa, os signos são determinados pelo ano de nascimento.

Tanto na astrologia chinesa como na ocidental, os planetas devem intervir no momento do nascimento e durante toda a vida do indivíduo.

Na astrologia ocidental é a lua nova que determina a passagem de um signo para o outro.

Na chinesa, são os meses que criam os signos lunares.

Em função de tais semelhanças, espera-se que o ano novo do Tigre colabore realmente para maior concórdia universal.