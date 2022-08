Ney Lopes: DR. CLAUDIONOR DE ANDRADE, UM SÍMBOLO DA ADVOCACIA NO RN

No dia do advogado, uma homenagem póstuma ao Dr. Caudionor Telógio de Andrade.

Ele foi em vida o simbolo do profissional devotado à advocacia.

Como professor de Direito Processual Civil da UFRN proferia aulas com entusiasmo pela crença que tinha força do direito e orientava os alunos em tudo lhe que era solicitado.

Recebeu o tírulo de Professor Emérito, por sua condição de fundador da Faculdade de Direito e da própria Universidade.

Presidiu a OAB do RN por dezoito anos, com reeleições sucessivas.

Participou do Conselho Nacional da OAB e chefiou várias delegações de advogados para encontros, Colégios e Conferências.

Integrou um rol de criminalistas famosos no país, destacando-se a sua atuação no juri, ao lado de conterrâneos igualmente competentes como João Medeiros Filho, Manoel Augusto Bezerra de Medeiros, Raimundo Nonato Fernandes, Túlio Fernandes e outros daquele tempo.

Exerceu atividades na políticas, tendo sido, entre outras funções, secretário geral do estado após a redemocratização, deputado estadual constituinte em 1948, Prefeito de Natal e Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública.

Presidiu a Academia Potiguar de Letras, exerceu o cargo de Consultor Geral do Estado, dirigiu o jornal “O Democrata” pertencente à Associação Norte-Rio-Grandense de Imprensa e presidiu o Partido Social Democrático, após 1945 eo Partido Social Trabalhista.

O membro honorário-vitalício da OAB/RN, dr. Odúlio Botelho Medeiros, , na Sessão Solene em Comemoração do Centenário de Nascimento do Dr. Claudionor de Andrade, (27 de agosto de 2009) destacou no seu discurso, que o espírito público do homenageado, que tirava do próprio bolso o dinheiro para suprir as necessidades da Seccional da OAB, instalada à época no velho casarão da Rua Conceição 577 e com um quadro de filiados ainda pequeno e carente de recursos.

Ainda em seu brilhante discurso, o Odúlio Botelho Medeiros relatou fato que lhe foi contado por Glênio Aquino de Andrade, filho do dr. Claudionor:

“O seu pai, ao retornar de um velório do filho de um amigo que falecera precocemente, dirigiu-se à sua esposa D. Wancy, fortemente emocionado, para revelar esse lapidar sentimento de solidariedade:

“Peço a Deus para que, no transcorrer da minha existência, não tenha eu a desdita de enterrar um filho”.

E Deus, na sua misericordiosa sapiência atendeu a súplica, poupando-o de passar tristes e inesquecíveis momentos iguais aos idos de 1939, quando do falecimento de sua estimada filha Maria Isis, em Acari, com pouco mais de um ano de idade. Todos sabem, no âmbito familiar, que o Dr. Claudionor nunca esqueceu essa provação. Causou-lhe uma repercussão triste e muito intensa”.

Neste 11 de agosto de 2022 homenagem a todos os profissionais do Direito do RN, na pessoa do saudoso Dr. e Prof. Claudionor Telógio de Andrade.