O técnico de 58 anos não resistiu à eliminação precoce na Copa do Brasil, com a derrota para o Olaria, na última quinta-feira.

Ney Franco comandou o ABC em nove jogos – foram cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Além da Copa do Brasil, o ABC de Ney Franco também fracassou na pré-Copa do Nordeste, sendo eliminado na estreia pelo Maracanã.

Ney Franco é demitido do ABC

Treinador não resiste à eliminação para o Olaria na estreia na Copa do Brasil

Por Redação do ge — Natal

24/02/2025 11h22 Atualizado há 3 horas

Olaria 1 x 0 ABC| Melhores Momentos | Primeira Fase | Copa do Brasil

Olaria 1 x 0 ABC| Melhores Momentos | Primeira Fase | Copa do Brasil

Ney Franco não é mais o treinador do ABC. A saída foi confirmada pelo clube na manhã desta segunda-feira. O auxiliar Cristiano Bassoli também deixa o Alvinegro.

O técnico de 58 anos não resistiu à eliminação precoce na Copa do Brasil, com a derrota para o Olaria, na última quinta-feira.

Clique aqui para seguir o canal do ge RN no WhatsApp

Ney Franco, ABC — Foto: Augusto César Gomes

Ney Franco, ABC — Foto: Augusto César Gomes

Ney Franco comandou o ABC em nove jogos – foram cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Além da Copa do Brasil, o ABC de Ney Franco também fracassou na pré-Copa do Nordeste, sendo eliminado na estreia pelo Maracanã.

Com as eliminações na pré-Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o ABC deixou de arrecadar quase R$ 3 milhões.

Em nota, o ABC informou que “a diretoria já trabalha para contratar um novo treinador para a reta final do Campeonato Potiguar e a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C”.

Jogos do ABC sob o comando de Ney Franco

ABC 0 (4) x (5) 0 Maracanã (Pré-Copa do Nordeste)

ABC 1 x 1 Laguna (Campeonato Potiguar)

Potiguar de Mossoró 0 x 3 ABC (Campeonato Potiguar)

ABC 3 x 0 Santa Cruz de Natal (Campeonato Potiguar)

ABC 1 x 0 América (Campeonato Potiguar)

Baraúnas 0 x 1 ABC (Campeonato Potiguar)

ABC 0 x 0 Globo (Campeonato Potiguar)

Força e Luz 0 x 4 ABC (Campeonato Potiguar)

Olaria 1 x 0 ABC (Copa do Brasil)