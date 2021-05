Neurocientista falará sobre ansiedade e depressão na Uern TV

O programa Em Pauta da próxima segunda-feira (31) terá como convidado o pesquisador e neurocientista Rodolfo Cavalcante, que falará sobre as funções cerebrais e as práticas esportivas na redução dos níveis de ansiedade e depressão.

O número de pessoas com depressão aumentou muito na última década. Segundo dados da OMS, 5% da população mundial possui a doença e convive com seus efeitos no cotidiano. A ansiedade é outro fator que também impacta negativamente na qualidade de vida. Quase 10% dos brasileiros manifestam sintomas, como crises de pânico, fobias, transtornos obsessivos compulsivos, estresse pós-traumático e a ansiedade generalizada.

O programa Em Pauta vai ao ar às 18h, no canal 23.1 da TCM, através do canal do YouTube da UERN TV e também no Facebook. A atração será mediada pelo estudante de jornalismo Ayrton Everlandio, e contará com a participação de outros alunos de jornalismo da UERN entrevistando o convidado.