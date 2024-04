Netanyahu promete operação militar na cidade de Rafah com ou sem cessar-fogo

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, comprometeu-se na terça-feira, 30, a levar a cabo uma operação militar na cidade de Rafah, no sul de Gaza, independentemente da existência de um acordo com o Hamas para um cessar-fogo e a libertação dos reféns detidos em Gaza.

“A ideia de que vamos parar a guerra antes de atingir todos os seus objetivos está fora de questão. Entraremos em Rafah e eliminaremos os batalhões do Hamas – com acordo ou sem acordo, para alcançar a vitória total”, disse o gabinete de Netanyahu numa reunião com as famílias dos reféns.

Netanyahu afirmou que é necessário que as forças israelitas entrem em Rafah para derrotar completamente o Hamas, que levou a cabo um ataque a Israel em outubro que matou 1200 pessoas.