Neta do ex-guerrilheiro Carlos Marighella, nomeada para assumir a Funarte

Maria Marighella nasceu em Salvador no dia 16 de janeiro de 1976. Ela é atriz graduada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Após filiar-se ao Partido dos Trabalhadores (PT), em 2020, ganhou as eleições daquele ano e foi eleita vereadora da capital baiana, com 4.837 votos.

Ela já foi coordenadora do Teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e da Fundação Nacional de Artes (Funarte). Além disso, passou pela Diretoria de Espaços Culturais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA). Ao todo, ela possui mais de dez anos de experiência na gestão de políticas culturais.

Maria Marighella é ativista feminista e antirracista. Durante o seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Salvador, defendeu pautas de cultura em um projeto que visava o desenvolvimento da capital baiana baseado na justiça social e o bem–estar de todas as pessoas na cidade.

Por conta de toda a sua bagagem, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a convidou para assumir a Funarte no início de janeiro.

Histórico familiar

Maria Marighella é neta de Carlos Marighella, um dos maiores símbolos da luta por democracia do País.

Ela nasceu durante o período ditatorial e o seu pai, Carlos Augusto Marighella, estava preso por causa de uma operação comandada pelo coronel Brilhante Ustra, que deteve dezenas de militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB) na Bahia.

IstoÉ