Neste sábado tem mais Fest Bossa & Jazz Drive-in Show na Praia da Pipa-RN

O segundo dia do Fest Bossa & Jazz Drive-in Show acontece neste sábado (31), na Praia da Pipa-RN. Quem comanda a abertura às 18h30 é o DJ Magão, seguido da banda Mad Dogs (RN), às 20h e, às 20h40 show de Khrystal & Liz Rosa (RN); finalizando o Fest Bossa & Jazz Drive In Show, a carioca Sandra de Sá, acompanhada por uma banda formada por músicos potiguares, a partir das 21h20. O formato híbrido, onde o público assiste os shows através do canal do YouTube (www.youtube.com/festbossajazz) ou no drive-in foi um sucesso no primeiro dia, nessa sexta-feira (30).

O primeiro dia de evento foi sucesso de público no modo presencial, com acesso gratuito à arena de shows, e também através do canal do YouTube. O drive-in foi ocupado em 80% de sua capacidade e as visualizações passaram das 4,5 mil. A noite foi finalizada com elogios para os artistas e organizadores. “Que show! Que Festival! Que ideia incrível para a gente poder se divertir nesse momento tão complicado de nossas vidas. Mesmo de dentro do carro foi possível aproveitar bem. Eu amei!!”, disse a pernambucana Letícia Braga.

A noite do sábado começou com a música ambiente comandada por DJ Mangue. O show teve início com as apresentações de Dudu Galvão e Samara Alves (RN), que arrancaram os primeiros buzinaços da noite, com a manifestação do público presente no drive-in. A segunda atração, Ana Cañas (SP), fez um show emocionante, com um tributo a Belchior. Depois de oito meses sem pisar num palco, a cantora chorou de emoção. O público gostou e choveu de comentários elogiosos no chat do YouTube. O Fest foi encerrado com a banda Funkeria (PB), que fez o público balançar os carros de tanto dançar, com um show eletrizante.

Outro ponto bastante elogiado foi a logística do Fest. A organização na entrada e posicionamento dos veículos, além da qualidade de som (áudio transmitido via rádio) e

serviços de alimentação e bebida disponíveis via aplicativo. Os pedidos feitos através do celular (QR code) e entrega direto em cada carro agradaram o público presente. Tudo sendo feito de acordo com as regras sanitárias.

Idealizado e produzido por Juçara Figueiredo Produções, com o patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Lei Câmara Cascudo e Coca-Cola. Apoio Sympla, Grupo Dunas, EVS Solar Energy, Michelle Tour, Luck Receptivo, G7 Comunicação, Cortez Online e VivePipa.com, o evento é híbrido, em formato drive-in, tem palco montado no local e som transmitido por frequência de rádio para os veículos e também exibição ao vivo pelos canais oficiais do Fest Bossa & Jazz, no YouTube e Facebook.

Para mais informações: Facebook – @festbossaejazz e Instagram – @festbossajazz. Se inscreva no canal do YouTube e assista ao Fest Bossa & Jazz Drive-in Show (www.youtube.com/festbossajazz).

FOTOS: BRUNNO MARTINS