Neoenergia Cosern anuncia plano de investimento recorde de R$ 2,1 bilhões no RN até 2027

A Neoenergia Cosern anunciou, nesta quarta-feira 22, o maior Plano de Investimento já realizado pela distribuidora no Rio Grande do Norte. Serão mais de R$ 2,1 bilhões em obras no sistema elétrico potiguar entre 2024 e 2027. Esse valor representa um incremento de 18% em comparação com o quadriênio anterior e fomentará o desenvolvimento econômico e social do estado. Os recursos irão assegurar mais continuidade e confiabilidade de energia para os clientes residenciais e setores diversos da economia local como a indústria, mineração, comércio, turismo e serviços.

O Plano de Investimento 2024-2027 foi apresentado pelo CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, e pela diretora-presidente da Neoenergia Cosern, Fabiana Lopes, à Governadora Fátima Bezerra, na sede da Governadoria, em Natal. Políticos, presidentes de associações e federações representativas do setor produtivo, empresários, diretores de instituições do terceiro setor e membro do Conselho de Consumidores também participaram do evento.

“Os investimentos recordes anunciados têm a finalidade de consolidar a Neoenergia Cosern como a melhor distribuidora do Brasil. A empresa se tornou referência no setor elétrico brasileiro e manter o patamar de excelência conquistado ao longo dos anos exige uma estratégia eficiente de investimentos e gestão operacional. Hoje, reiteramos nossa disposição em renovar esse compromisso com o Estado do Rio Grande do Norte e com a população potiguar”, afirmou Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia.

Os recursos anunciados contemplam obras e melhorias no sistema elétrico potiguar a partir deste ano. Para 2024, estão previstos investimentos que somam mais de R$ 434 milhões distribuídos em todas as regiões do estado. Até 2027, serão construídos 196 quilômetros de novas linhas de alta tensão, além de quatro novas Subestações Elétricas em Extremoz, Natal, São Gonçalo do Amarante e Upanema. Outras 22 Subestações Elétricas distribuídas por todo o estado passarão por modernização no período.

“Hoje, o Rio Grande do Norte entra em um novo patamar no que diz respeito à distribuição de energia elétrica. Os recursos anunciados pelo nosso CEO, Eduardo Capelastegui, somado ao trabalho incansável do nosso time em busca da excelência nos quatro cantos do estado, proporcionará, aos nossos clientes residenciais e ao setor produtivo, acesso a uma energia com ainda mais qualidade. Isso atrairá mais empresas, abrirá mais vagas de trabalho, ampliará a equidade de gênero e contribuirá para o desenvolvimento social de comunidades locais”, ressaltou Fabiana Lopes, diretora-presidente da Neoenergia Cosern.