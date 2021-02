Nelter Queiroz demanda fortalecimento da segurança pública em Lagoa Nova

O deputado estadual Nelter Queiroz (MDB) apresentou requerimento na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a ser encaminhando para o Governo do Estado e para a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), solicitando a destinação de mais um veículo e aumento do efetivo policial no município de Lagoa Nova.

De acordo com o parlamentar autor do pedido, trata-se de pleitos de relevante importância e que requerem sensibilidade e urgência para concretização. “O município e a população necessitam de maiores investimentos em segurança pública, principalmente por Lagoa Nova ter fortes potenciais turísticos por ser localizado em região serrana”, justificou.

Lagoa Nova tem a quinta maior população da região do Seridó potiguar, com 15.749 habitantes, de acordo com estimativas 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).