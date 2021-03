Negócios chefiados por mulheres são quase 60% dos financiamentos da história da AGN

O Rio Grande do Norte possui, atualmente, 115,7 mil empreendedoras, cerca de 32% da empresas potiguares. E ainda que sejam apenas um terço dos negócios no estado, na Agência de Fomento do RN, elas representam quase 60% dos financiamentos realizados nos 20 anos de história da instituição financeira de desenvolvimento.

Das mais de 33 mil operações realizadas pela agência desde sua fundação em 2001 até o ano passado, um total de 19.753 dos contratos de financiamentos firmados na AGN foram por mulheres. Esse número representa 59,4% de todas as operações financeiras já realizadas instituição.

Apenas entre os anos de 2019 e 2020, dois primeiros anos do governo da professora Fátima Bezerra e da gestão da diretora-presidente Márcia Maia à frente da instituição, mais de 7 mil financiamentos foram concedidos a mulheres empreendedoras. O ano de 2020 também foi marcado pelo maior número de mulheres formalizadas atendidas pelo Microcrédito na história do programa com um total de 1.183 empreendimentos chefiados por mulheres.

A região Oeste do RN lidera em números absolutos de operações para mulheres através do Microcrédito com um total de 5.305 operações. Enquanto a região Seridó lidera o ranking em termos proporcionais de operações para mulheres através do Microcrédito com 62,41% (4.137) contra 37,59% (2.492) das operações realizadas por homens. A linha inclusa no Microcrédito do Empreendedor para negócios informais (MCEI) é, em números absolutos, a linha de financiamento ativa mais popular entre as mulheres com um total de 14.345 operações nas últimas duas décadas de história da instituição.

“Quando fomentamos o empreendedorismo feminino, possibilitamos mais do que a geração de rendimento e vagas de emprego, mas promovemos a independência, a autonomia da mulher. É empoderamento e emancipação através de uma política pública de crédito que busca o desenvolvimento econômico, mas especialmente o crescimento humano. Esse é o verdadeiro papel de uma instituição financeira de desenvolvimento, uma agência de fomento”, afirma Márcia Maia, diretora-presidente da AGN-RN.

Mulheres no fomento

A Agência de Fomento do RN é formada, em sua ampla maioria, formada por mulheres e contraria a tendência das instituições financeiras e do setor, dominado por homens. Na AGN, do total de colaboradores, 66% são mulheres. E dentre os cargos de chefia, 70% deles – inclusive a presidência – são ocupados por mulheres.

Para Márcia, o ambiente financeiro é majoritariamente masculino, mas antes mesmo de sua chegada, a instituição já possuía um ambiente inclusivo e uma cultura de mulheres fortes e com papeis de liderança. “Apesar de a primeira presidente ter assumido apenas 20 anos depois da fundação da instituição, encontramos aqui um ambiente que respeita, estimula e promove oportunidades para mulheres na instituição e fora dela também”, concluiu.

Microcrédito

De 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro do ano passado, o Microcrédito do Empreendedor já beneficiou quase 12 mil empreendedores e injetou um volume de recursos superior a R$ 46,8 milhões. O programa é uma ferramenta de estímulo a implantação de novos negócios e para promoção do crescimento sustentável dos empreendimentos e empreendedores do estado. Nos dois primeiros meses de 2020, mais de R$ 5 milhões foram financiados no estado.

A estimativa é de que mais de 30 mil pessoas tenham sido impactadas diretamente com a geração ou mesmo a manutenção de emprego e renda em todas as regiões do RN. Os financiamentos realizados através do programa são direcionados a micro e pequenos empreendedores, sejam formais ou informais. Os prazos para pagamento variam de acordo com a atividade produtiva e a natureza física ou jurídica do contratante.