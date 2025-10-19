Naya: a fenda trincada na vida social ou o equívoco da vereda sem rumo

Por Márcio de Lima Dantas

Professor de Literatura Portuguesa da UFRN

[email protected]

O que se perdeu foi pouco.

Mas era o que eu mais amava.

Henriqueta Lisboa

1.

Naya Silva (Currais Novos, 22.10.2002) recebeu forte influência do seu pai,

um dos melhores pintores naïfs do nosso estado: Nilson dos Santos. Embora

tenha recebido essa influência, como não poderia deixar de ser, visto que

tinha um grande artista dentro de casa, acabou por marcar sua obra com um

outro vocabulário, engendrando toda uma espécie de retratos de mulheres no

qual se evidencia o semblante, como a querer mostrar diversas maneiras de

contemplar o mundo, na medida em que, como sabemos, as feições refletem

o íntimo de um estar no mundo, seja em embates ou em contemplações

líricas.

Há artistas que não se deixam domesticar por apenas um estilo. A cada gesto,

a cada composição, parecem inaugurar um campo novo, onde a tradição e a

invenção do novo andam lado a lado. Uma não se sobrepõe a outra. Naya,

com sua obra de rara sensibilidade, inscreve-se nesse terreno: ora

recuperando a gramática do popular, com suas feiras, vilarejos e figuras

camponesas, ora lançando-se às vertigens do digital, onde o eu se cinde em

fragmentos, ainda, ressignificando mitos, costurando fios de diferentes

culturas, como quem tece um bordado invisível no tecido da imaginação.

A produção de Naya é uma travessia. Travessia de mundos: o rural e o

urbano, o ingênuo e o conceitual, o local e o estrangeiro. Vejamos como isso

sucede. Comecemos pelas obras de vocação naïf: Pequeno Vilarejo, Feira

Livre e Mulher Camponesa. À primeira vista, parecem simples cenas da vida

popular, carregadas de ingenuidade. Contudo, sob a superfície vibrante de

cores, há uma gramática simbólica que exige interpretação, um querer dizer

algo por meio de signos subliminares, de imagens advindas da sua

subjetividade.

No Pequeno Vilarejo, as casas parecem feitas de uma memória infantil. Os

telhados desproporcionais, as fachadas coloridas, o traço sem perspectiva

acadêmica… Tudo aponta para uma lógica outra, a lógica do afeto. A

arquitetura aqui não precisa de cálculo, apenas precisa ser lembrança. O

vilarejo de Naya nos leva à infância coletiva de uma comunidade, o abrigo

onde ainda é possível se reconhecer pelo nome e pelo rosto. É o locus

amoenus da cultura popular, onde o espaço tanto é real quanto mítico.

A Feira Livre, por sua vez, explode em excesso cromático. Se pensarmos

com Bakhtin, a feira é espaço do carnaval popular, onde a ordem hierárquica

se dissolve, e todos, ricos e pobres, se tornam iguais no barulho das vozes. Já

a Mulher Camponesa concentra em si o arquétipo da Grande Matriarca. A

figura feminina, ligada à terra, aparece como guardiã da fertilidade e da

continuidade da vida.

Com efeito, aqui, o feminino não é apenas representação do princípio

arquetípico, ela aparece como resistência e afirmação social. Seu corpo, sua

cor, seus traços, se tornam instrumentos de empoderamento, mostrando que

a arte também pode ser espaço de insurgência e reconhecimento. Na leitura

de Naya, a força dessa presença representa resistência feminina: a

capacidade de criar, sustentar e transformar, mesmo diante das adversidades.

2.

Se no naïf a artista ancora-se na memória coletiva, nas obras digitais ela se

lança à sua subjetividade. Podemos dizer que é uma tessitura tecnológica: a

memória coletiva cede o lugar à interioridade fragmentada. Ao ocorrer a

cisão, o eu se rompe em pedaços. O quadro não oferece espaço para ser um,

são estilhaços. Cores que se recusam a se fundir, linhas que não se

reconciliam. O que está em jogo aqui é o drama do sujeito moderno: a

impossibilidade de se manter inteiro. Freud diria que se trata do retorno do

mal-estar na civilização, Lacan veria aí a fenda do sujeito, a rachadura que

nos constitui.

O espectador, ao se deter face a essa cisão, sente-se intimado a habitar essa

mesma ferida: somos todos fragmentos tentando costurar uma narrativa de

si que nunca se completa. Em contraste, o céu passa um ar de expansão. Se

ocorre a cisão dessa ideia de fratura, de fragmentação, o céu é o horizonte.

Contudo, não se trata de um céu bucólico, de paz, mas de um espaço

ambíguo: lugar da liberdade e ao mesmo tempo do vazio. Contemplá-lo é se

sentir livre, mas igualmente perdido.

Já Liberdade nos traz o paradoxo da condição humana. Não falo da liberdade

idealizada dos românticos, mas uma liberdade precária, sempre ameaçada

pela queda. Há uma forte presença do existencialismo, pois somos seres

lançados, condenados a escolher, a inventar caminhos que nunca serão

definitivos. O sentido da obra é, portanto, duplo: celebra o fato de ser livre,

mas não esconde o peso da angústia que acompanha toda escolha.

Esse vazio, essa solidão paradoxal e a fragilidade dos laços humanos não são

apenas dramas individuais: fazem parte do que chamamos de espírito da

época, o Zeitgeist. Cada era produz sua forma própria de angústia. A nossa,

marcada pela hiperconectividade, pelo excesso de imagens e pela promessa

de uma liberdade ilimitada, nos oferece, em contrapartida, uma ampla

solidão, causada pela soberba, narcisismo, infantilidade e toda uma série de

sentimentos que nos lança, como já disse, ao distrito da solidão, implicando

grande sofrimento, pranto sem conserto, melancolia oscilante.

O Ar do Tempo, que quase nos obriga, feito tirania, a se comportar de

determinadas maneiras: de ser, parecer, comparecer ao que possa ser mais

ambivalente e sempre presente, como um desprezo pelo que não foi

estipulado como o que é beleza (corpos bem feitos, exagerados, bombados,

cheios de botox etc.). Essa forma de se vestir ou a insolência da negação de

um bom dia está nos conduzindo para formas sociais lançando seus vetores

para destruir tudo o que era gentileza ou etiqueta social, no melhor sentido.

Vivemos cercados de contatos e, ao mesmo tempo, desprovidos de vínculos

profundos. É o retrato de um tempo em que o sujeito, multiplicado em perfis

e telas, se encontra cindido, fragmentado. Naya, ao apresentar obras como

Cisão e Liberdade, parece traduzir esse Zeitgeist: a existência de um ser que

habita um mundo saturado de presenças visíveis, mas pobre em presenças

reais.

3.

O terceiro eixo da obra de Naya nos coloca diante de um curioso paradoxo:

ao mesmo tempo em que se lança para o campo da arte digital, a artista

recupera mitos, ora locais, ora estrangeiros. No Folclore de Câmara

Cascudo, ela resgata narrativas do imaginário potiguar. O que poderia ser

apenas ilustração folclórica ganha significado simbólico e universal, pois os

personagens não são caricaturas, mas a representação de um inconsciente

coletivo ainda vivo. O mito, nos lembra Mircea Eliade (O Sagrado e o

Profano), não é o que restou do passado, mas uma força atuante no presente.

Ao abordar o tema em sua obra, Naya nos recorda que a força da cultura

popular permanece presente, quase como uma necessidade, mesmo em

situações onde não o reconhecemos.

Em Akai Ito, o fio vermelho do destino, mito japonês que une pessoas

predestinadas, a artista se desloca para outra tradição cultural, mas reinscreve

em sua poética um mesmo rito de um mito presente em muitas culturas. O

fio vermelho é metáfora da ligação invisível entre corpos, tempos e culturas.

No gesto de Naya, o mito oriental se funde ao repertório nordestino,

revelando que o destino humano é, no fundo, o mesmo: o desejo de ligação,

a busca por um outro que nos complete.