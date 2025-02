Náutico goleia o Santa Cruz-RN e vai à segunda fase da Copa do Brasil

Náutico e Santa Cruz-RN voltam a campo no fim de semana. No sábado, o Timbu duela contra Decisão, pela última rodada da fase de grupos do Pernambucano. O jogo será às 16h30, no estádio Odilon Ferreira, em Sertânia. O Tricolor enfrenta o Potiguar, na partida de volta do mata-mata do Estadual, domingo, às 16h.