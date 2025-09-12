Natália Bonavides articula reunião de industriais do RN com vice-presidente Geraldo Alckmin sobre taxação dos EUA

Por Carol Ribeiro – blogcarolribeiro.com.br

Nesta quarta-feira (10), a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) liderou uma reunião em Brasília com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, autoridades do Governo do Rio Grande do Norte, incluindo o secretário Cadu Xavier, além do presidente da Federação das Indústrias do RN, Roberto Serquiz, do deputado Fernando Mineiro e representantes do setor salineiro potiguar.

O encontro teve como objetivo debater as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre a importação do sal e pescado brasileiro — medida que ameaça a competitividade e a sustentabilidade econômica dos setores no país e afeta diretamente a economia potiguar.

Geraldo Alckmin afirmou seu compromisso em dialogar com sua equipe Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para encontrar novas soluções, como, por exemplo, trabalhar para destravar bloqueios pra nossa exportação e ajudar a articular a abertura de novos mercados.

“Dedicamos o dia de hoje a levar ao Governo Federal nossa preocupação com as consequências do ‘tarifaço’ de Trump para o Rio Grande do Norte. Cerca de 80% do atum pescado por embarcações potiguares e 47% da produção salineira do estado têm os EUA como principal mercado. Iniciamos esse diálogo e sugerimos ao Governo Federal ações para minimizar os impactos, incluindo a busca por novos mercados”, afirmou Natália Bonavides.

Durante a reunião, foram apresentados dados que evidenciam os efeitos negativos das tarifas sobre a economia local, que responde por 98% da produção nacional de sal marinho. A comitiva potiguar busca o apoio do Governo Federal para que sejam adotadas medidas diplomáticas e comerciais.

O setor salineiro é um dos pilares da economia do Rio Grande do Norte. Responsável por 98% da produção nacional de sal marinho, gera milhares de empregos diretos e indiretos em municípios como Mossoró, Areia Branca e Macau.

A reunião teve presença de Carlos Eduardo Xavier (Secretário da Fazenda do Estado do RN), deputado Fernando Mineiro, Alan Jefferson da Silveira Pinto (Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do RN), Roberto Pinto Serquiz Elias (Presidente da FIERN), Arimar França Filho (Presidente do Sindicato da Indústria da Pesca do RN), Airton Paulo Torres (Presidente do Sindicato da Indústria de Extração de Sal do RN) e Bruno Toledo Checchia (Assessor Jurídico do SIESAL/RN).