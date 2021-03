Natal tem redução de 68,75% nos roubos a ônibus

Dados estatísticos divulgados pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos (SETURN) e consolidados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) apontam uma diminuição significativa das ocorrências de roubos a ônibus em Natal. Em fevereiro deste ano, por exemplo, foram 5 assaltos na capital potiguar, 11 a menos que o registrado em fevereiro de 2020, quando ocorreram 16 crimes – uma redução de 68,75%.

Com base nas informações cedidas pelo SETURN, e filtradas pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análise Criminal (COINE) da SESED, os índices de roubos em transporte público na capital do Rio Grande do Norte seguem em queda. O comparativo entre as ocorrências registradas em janeiro e fevereiro de 2021 também apresentou diminuição de 68,75% (igualmente com uma redução de 16 para 5 casos).

Em 2019, o SETURN revela que foram registrados 479 roubos a ônibus em Natal, contra 213 ocorrências em 2020 – o que significa uma redução de 55,5% dos casos.

Para o titular da SESED, coronel Francisco Araújo Silva, a queda nas ocorrências de roubos a ônibus em Natal se deve em razão de uma melhor análise das manchas criminais e maior eficácia na distribuição de efetivos ao longo dos principais corredores de transporte público da cidade.