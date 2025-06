Natal registra mais de 100 mm de chuva em 24 horas: volume é um terço do esperado para junho inteiro

Natal registrou cerca 125 milímetros de chuva em 24 horas, entre o meio-dia de terça-feira (17) até o mesmo horário desta quarta-feira (18). O volume representa mais de um terço do esperado para todo o mês de junho, de acordo com o governo do estado.

O volume de chuvas causou transbordamento de lagoas de captação, queda de árvore e postes, além de alagamentos em ruas e avenidas da capital potiguar.

Segundo o setor de meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), a população da capital e de cidades da região metropolitana deve se preparar para enfrentar mais chuvas ao longo do dia.

A previsão é de que as condições climáticas continuem com intensidade de moderada a fraca e possibilidade de pancadas de chuvas mais fortes em determinados momentos do dia.

O meteorologista Gilmar Bristot enfatizou que na segunda quinzena de junho, e também durante o mês de julho, há uma probabilidade maior de precipitações na região.

“Nesses últimos dias, nós observamos um aquecimento no Oceano Atlântico, o fortalecimento da alta pressão do Atlântico Sul e, consequentemente, um vento mais sudeste, trazendo umidade. Isso fez com que, nessas últimas horas, nós tivéssemos muita chuva aqui no litoral”, comentou. “Chuvas que ultrapassaram 100 milímetros em algumas localidades aqui no Litoral Leste do Estado.

O meteorologista diz que, normalmente, em Natal, a média é de 350 milímetros no mês de junho; e que, dependendo das condições térmicas do oceano, das condições de vento, é possível ter mais ou menos chuva – principalmente nas regiões Leste e Agreste.

A chuva se intensificou principalmente entre a madrugada e início da manhã desta quarta-feira (18) e causou alagamentos em vias da capital potiguar e transbordamento da lagoas de captação. No Loteamento José Sarney, na Zona Norte, a água invadiu as casas da comunidade.

Em Nova Parnamirim, na Grande Natal, o muro de um condomínio caiu e atingiu seis carros. Ninguém ficou ferido. Veja vídeo abaixo.