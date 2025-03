Natal registra maior chuva do ano e interior do RN também tem fortes precipitações

Foto: Wdson Carvalho

A sexta-feira (14) foi marcada por grandes volumes de chuva em Natal e no interior do Rio Grande do Norte. A tendência é de continuidade das chuvas pelo menos até a próxima terça-feira (19).

Na capital, o acumulado em 24 horas chegou a 107 mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Climatempo. Com isso, o total de precipitações no mês já atingiu 206,5 mm, ultrapassando a média histórica de março, que é de 200,8 mm.

A chuva intensa causou alagamentos em várias regiões da cidade e impactou o trânsito. Em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, foram registrados 40,6 mm, enquanto municípios como Goianinha (35,2 mm) e Canguaretama (21,8 mm) também tiveram chuvas expressivas.

De acordo com o meteorologista Gilmar Bristot, da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), a precipitação observada faz parte do início do período chuvoso e está associada à atuação da Zona de Convergência Intertropical.

“Ontem (14) choveu bem, lá no Seridó, na região de São João do Sabugi, Serra Negra do Norte. No Alto Oeste também teve algumas pancadas de chuvas, aqui no litoral também. As condições devem permanecer instáveis nos próximos dias”, afirmou Bristot.

Interior do RN

Além da capital e da região metropolitana, o interior do Rio Grande do Norte também registrou fortes precipitações nas últimas 24 horas. O boletim pluviométrico da Emparn aponta acumulados consideráveis em diversas cidades:

São João do Sabugi: 93,2 mm

Timbaúba dos Batistas: 82,0 mm

Serra Negra do Norte: 37,4 mm

Pendências: 45,8 mm

Almino Afonso: 27,8 mm

Luís Gomes: 23,0 mm

Umarizal: 19,8 mm No Agreste Potiguar, os volumes foram menores, mas houve registro de precipitação em Santa Maria (9,6 mm), Lagoa Salgada (7,6 mm) e João Câmara (4,8 mm). Já no Oeste Potiguar, Mossoró teve apenas 3,4 mm nas últimas 24 horas. Segundo Bristot, as condições oceânicas favorecem a continuidade das precipitações, especialmente no litoral e no interior. “O Oceano Atlântico Sul está um pouquinho mais quente que o Atlântico Norte e no Pacífico tem uma La Niña fraca. Essas condições indicam um inverno normal, podendo ter algumas cidades acima do normal, como está acontecendo aqui no litoral”, destaca.