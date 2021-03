Natal: PM encerra festa e leva 26 pessoas a delegacia por descumprimento do distanciamento social

Nesta quarta-feira (24), a Polícia Militar encerrou uma festa e levou 26 pessoas para Delegacia de Plantão da Zona Norte, por descumprimento do decreto estadual que proíbe aglomerações em virtude da pandemia do novo coronavírus. Desde o último sábado (20), somente serviços essenciais podem continuar funcionando no Rio Grande do Norte.

Durante a tarde, o grupo formado em sua maioria por jovens, estava fazendo uma festa em uma casa de eventos na Zona Norte de Natal. Vários deles postaram nas redes sociais imagens da festa, nenhum estava usando máscara.

A festa foi localizada por policiais militares integrantes da equipe da operação Pacto Pela Vida, que fiscaliza o cumprimento das normas de restrição. O dono do espaço confessou para Polícia que estava realizando o evento toda quarta-feira.

Na delegacia, foi preciso organizar uma fila para entrada dos jovens. Não havia assento para todos e alguns se acomodaram no chão. Familiares foram até a delegacia para obter notícias dos infratores. De acordo com a Polícia Civil, todos os envolvidos foram autuados, assinaram um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) e foram liberados.