Natal perde ‘disputa’, e CEO da Latam diz que hub internacional deve ser instalado em Fortaleza

O CEO da Latam Airlines, Roberto Alvo, disse que considera criar um hub internacional em Fortaleza (CE). A declaração do executivo foi dada no jornal colombiano Reportur.

“Sempre é uma boa ideia, talvez uma ideia que se adiantou ao seu tempo. Hoje em dia temos um hub importante em Fortaleza, doméstico, com 60 ou 70 operações diárias, e sempre fizemos isso com a expectativa de que amanhã possamos expandir essa operação internacionalmente”, declarou.

A extinta TAM, incorporada pela LAN, já tinha planos de criar um hub internacional, mas o contexto econômico da época a impediu de avançar no projeto.

A companhia vem fazendo estudos de viabilidade para desenvolver o primeiro hub doméstico e internacional do Nordeste do Brasil. As cidades consideradas desde o início foram Fortaleza, Natal (RN) e Recife (PE).

Novo avião

O contexto da entrevista mencionava a chegada do novo Airbus 321 XLR, avião que a companhia espera receber até 2027, anunciando a operação da aeronave primeiramente no hub Latam de Lima, no Peru, no Nordeste brasileiro para a Europa, até a inclusão de rotas de São Paulo até o Caribe.

“A vantagem desta aeronave é que ela tem um único corredor, mas um longo alcance. Ela nos permite voar em rotas um pouco menores do que aquelas que você pode voar em uma aeronave de longo alcance e, principalmente, conectar destinos onde não há necessariamente carga, o que é necessário em aeronaves maiores hoje em dia.”

A aeronave é a mesma que a Iberia usará para voos a Fortaleza.