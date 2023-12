Natal: Lei permite redução de alíquota de IPTU sobre imóvel em Zona de Proteção Ambiental

O debate recai sobre um imóvel localizado ao lado direito do prolongamento da Avenida Prudente de Morais, sentido Candelária-Cidade Satélite, bem localizado em Zona de Proteção Ambiental da cidade do Natal, que, de acordo com os Decretos 5278/1994 e 4664/1995, faz parte de uma área de preservação ambiental (Zona de Proteção Ambiental) e é considerada área non edificandi. A decisão levou em conta que as fotografias anexadas ao processo demonstram que, com base no Decreto 5278, de 15 de março de 1994, as áreas demarcadas se caracterizam como tal.