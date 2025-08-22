Natal lançará primeira concessão do transporte público após 12 anos de impasses

Depois de mais de uma década de disputas judiciais, audiências públicas e tentativas frustradas, Natal deve finalmente lançar, ainda em 2025, a primeira concessão do transporte público coletivo da cidade. O anúncio foi feito pelo secretário adjunto da STTU, Newton Filho, que classificou o processo como um divisor de águas para o sistema, hoje sustentado apenas por permissões precárias e decisões judiciais.

“O que a população quer é chegar na parada e não esperar tanto pelo ônibus. Esse é o objetivo central da licitação”, afirmou.

A frota deverá ser mais nova, com idade máxima reduzida, e o tempo médio de espera nas principais linhas cairá para 10 a 12 minutos, enquanto linhas menos demandadas terão intervalo máximo de 30 minutos em dias úteis.

A nova rede também ampliará a cobertura em regiões que ficaram desassistidas desde a pandemia. A Prefeitura prevê a construção de cinco grandes terminais, três na Zona Norte, um na Zona Oeste e um na Zona Sul, para dar suporte ao redesenho logístico do sistema. A concessão terá duração de 15 anos e prevê a inclusão de veículos elétricos em etapas futuras.

A entrevista foi concedida à rádio Mix FM, onde Newton Filho reafirmou que a meta é lançar o edital no segundo semestre deste ano, por determinação do prefeito. Ele disse ainda que a cidade começará a ver a transição da rede nos próximos meses, enquanto a licitação avança.

“Estamos chegando a um ponto de equilíbrio entre o que a população pode pagar, o que o poder público consegue bancar e o retorno necessário às empresas. Só assim o sistema funcionará de verdade”, concluiu.

Agora RN