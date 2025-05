Natal: Influenciadora é presa e tem R$ 5 milhões bloqueados em operação contra jogos de azar

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28), a terceira fase da “Operação Jackpot”. A ação resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva contra duas mulheres e um homem, com idades entre 29 e 35 anos, investigados pelos crimes de associação criminosa, induzimento à especulação, exploração de jogos de azar, crime contra as relações de consumo e lavagem de dinheiro.

As investigações revelaram que os suspeitos faziam parte de uma associação criminosa dedicada à divulgação e exploração do “jogo do tigrinho”. A influenciadora digital investigada era responsável por promover o jogo nas redes sociais, enquanto sua irmã gerenciava grupos virtuais para atrair participantes. O terceiro investigado utilizava uma barbearia como fachada para lavar os valores obtidos ilegalmente.

A Justiça determinou o sequestro de aproximadamente R$ 5 milhões em contas e bens dos envolvidos, além da apreensão de três veículos de luxo. Durante os mandados de busca e apreensão, foram recolhidos itens valiosos, incluindo mais de 150 perfumes importados, relógios da marca Rolex, bolsas de grife, joias e dinheiro em espécie (moeda nacional e estrangeira).

A “Operação Jackpot” tem como objetivo combater a exploração de jogos de azar e fraudes associadas a essas práticas, especialmente aquelas promovidas nas redes sociais com falsas promessas de lucros fáceis. O nome da operação remete ao termo em inglês que significa “prêmio acumulado”, refletindo o engodo utilizado pelos criminosos para atrair vítimas.