Natal: Homem é morto a tiros em mesa de bar

Um homem morreu após ser baleado enquanto estava sentado na mesa de um bar na noite desta terça-feira (04), na Rua Vivaldo Cavalcanti, no conjunto Parque dos Coqueiros, Zona Norte de Natal. A esposa da vítima, que também estava no local, correu e não foi atingida pelos disparos.

O local do crime fica na esquina com a marginal da avenida Tomaz Landim. De acordo com a polícia, a vítima identificada como Jailson Baraúna dos Santos, de 38 anos, bebia com a mulher, quando o criminoso chegou ao local de moto, se aproximou do casal e atirou no homem, que faleceu antes da chegada do socorro médico.

A viúva contou aos policiais que o bandido se aproximou e disparou sem qualquer discussão. Segundo a polícia, a mulher ainda afirmou que se levantava da mesa para ir ao carro do casal, quando notou a aproximação do homem, que veio atirando.

A PM isolou a área até a chegada da perícia técnica e dos investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.