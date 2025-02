Natal ganha cinema público para democratizar acesso à cultura

O audiovisual potiguar avança e terá um cinema de rua público para a exibição de sua produção e de obras de arte, com acesso democratizado à população. A governadora Fátima Bezerra assinou nesta segunda-feira (24), o decreto que desapropria o imóvel onde funcionou o Cine Panorama, no bairro das Rocas, em Natal.

Na solenidade, que contou com a presença de produtores audiovisuais, representantes do bairro das Rocas e autoridades, foi assinado o processo de tombamento do prédio que abrigou durante décadas uma das salas de cinema mais populares da história natalense.