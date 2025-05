Natal fica fora das sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027

Capital potiguar está fora da lista das cidades escolhidas pela Fifa, divulgada nesta quarta-feira

Por Redação do ge — Natal

07/05/2025 18h34 Atualizado há 37 minutos

Natal fica fora da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027 — Foto: @elfilmagens

Natal fica fora da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027 — Foto: @elfilmagens

Natal ficou fora das sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. O anúncio das cidades brasileiras que receberão partidas do maior torneio de futebol feminino do planeta foi feito pela Fifa, nesta quarta-feira.

A capital potiguar foi preterida na lista final das oito sedes – Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Fortaleza (Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

O Nordeste será representado por Fortaleza, Recife e Salvador.

Não foi dessa vez

Natal recebeu quatro jogos da Copa do Mundo masculina em 2014, todos disputados na Arena das Dunas, estádio que seria novamente utilizado para a edição feminina em 2027. Naquela ocasião, a cidade acolheu partidas Camarões x México, Japão x Grécia e as memoráveis Gana x EUA e Itália x Uruguai.

Nos meses de outubro e novembro de 2024, uma comitiva da Fifa esteve em Natal para analisar as condições e infraestrutura da Arena das Dunas, além de avaliar os centros de treinamento e a rede hoteleira. Na capital potiguar, os locais de treinamento indicados haviam sido o Estádio Frasqueirão, do ABC, a Arena América, do América-RN, o campo da UFRN e o Estádio Juvenal Lamartine. O Frasqueirão e a UFRN sediaram treinos das seleções que atuaram em Natal na Copa do Mundo de 2014.