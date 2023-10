Natal e mais duas cidades do RN têm eleição para conselho tutelar no domingo (29); consulte locais de votação

Eleições acontecem nessas cidades após adiamento do pleito geral, realizado em 1º de outubro deste ano.

Por g1 RN

27/10/2023 15h13 Atualizado há uma hora

urna eletrônica, urna, votação, voto, eleição, eleições, justiça eleitoral, pleito — Foto: Heloise Hamada/G1

Acontece neste domingo (29), das 8h às 17h, a eleição para novos conselheiros tutelares em Natal, Ceará-Mirim e Areia Branca. O pleito deste fim de semana será realizado após adiamento nessas cidades em razão de problemas ocorridos na eleição geral, no dia 1º de outubro deste ano. Consulte aqui o seu local de votação.

A nova data e os locais de votação foram estabelecidos em conformidade com as orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), bem como, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio Grande do Norte (Consec/RN).

Também foi considerada a disponibilidade das urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN) para a realização do pleito em Natal.

Como órgãos permanentes e autônomos, os conselhos tutelares tem por dever zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Além disso, a fiscalização e o monitoramento de entidades de atendimento infanto-juvenil tanto do poder público, quanto da sociedade civil, também são funções do Conselho Tutelar.

Quem pode votar?

Para votar é necessário ser maior de 16 anos, ter título de eleitor e domicílio eleitoral no município.

O voto é secreto, direto, facultativo e só é permitido escolher um candidato.

O que levar no dia da eleição?

No dia da eleição é importante levar um documento original oficial com foto ou o e-título.