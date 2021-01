Natal é destaque em prêmio do TripAdvisor

Na edição de 2021 da pesquisa Traveler’s Choice Awards, prêmio que observa as avaliações de usuários/internautas do maior site de conteúdo de viagens do mundo, a capital potiguar ocupa a 8ª posição na categoria Destinos em Alta; é a melhor posição do Brasil em toda a lista.

Além disso, o Rio Grande do Norte está entre os cinco destinos mais buscados para o feriado do Carnaval em 2021, aponta novo levantamento da CVC. A capital Natal despontou ao lado de Fortaleza, Porto Seguro, Rio de Janeiro e Maceió como o lugar preferido dos viajantes para o feriado que vai de 13 a 16 de fevereiro.

O diretor-presidente da Empresa de Promoção Turística Potiguar, Bruno Reis, avalia as duas conquistas. “Desde metade do ano passado vemos nossos destinos potiguares se destacarem na preferência dos viajantes brasileiros. É um apontamento claro, concreto, da assertividade de nossa estratégia digital e parceria com players do mercado do turismo. Mostra também o impacto do primeiro estado brasileiro a receber o selo Safe Travels, da WTTC, e o reposicionamento do destino RN com maior presença online”, pondera Reis.