Natal é a 2ª capital do Brasil que mais cresceu em investimentos, diz Tesouro Nacional

Natal foi a segunda capital do país que mais cresceu em investimentos entre janeiro e setembro de 2023. É o que apontam os dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), levando-se em conta despesas liquidadas e receitas realizadas pelos os municípios. Natal cresceu aproximadamente 686,5% em investimentos, em comparação com o mesmo período em 2019.

“A evolução expressiva de Natal nessa medição da STN reflete a política administrativa da Prefeiutra de Natal em racionalizar recursos, conferir austeridade à aplicação deles e planejar ações com eficiência”, avalia o prefeito Álvaro Dias. No ranking do Tesouro Nacional, Natal ficou atrás apenas de Maceió/AL, dentre todas as capitais brasileiras.

A secretária municipal de Planejamento, Joana Guerra, destaca etapas das ações que levaram a Prefeitura a aumentar sua capacidade de investimentos. “Inicialmente, foi necessário sanar todas as pendências que o Município tinha com o Tesouro Nacional para que pudesse ser viabilizada a contratação de duas operações de crédito. Juntas, essas operações somam R$ 210 milhões que estão nos possibilitando, por exemplo, usar parte deles na construção do Hospital Municipal de Natal, além de realizar aporte de contrapartida em diversas outras obras de infraestrutura urbana”, relata a titular da Sempla.

Como segunda frente de atuação na captação de recursos, Joanna Guerra destaca que a Prefeitura de Natal desenvolve projetos e busca financiamentos da União. “Temos vários projetos com captação direta nos ministérios ou através emendas parlamentares apresentadas pela bancada federal do Estado”, conta.

Atualmente, Natal tem 57 convênios, contratos de repasse e termos e compromisso que superam R$ 500 milhões contratados. Esses recursos são utilizados em diversas ações de infraestrutura, como a construção do Complexo Turístico da Redinha, a drenagem e pavimentação dos bairros Planalto, Jardim Brasil e San Vale, o pontilhão de Cidade Nova, a requalificação viária e urbanística das áreas históricas de Cidade Alta e RIbeira, a reurbanização das praias centrais (praia do Forte até a praia de Areia Preta), recapeamento asfáltico nas quatro zonas administrativas, e infraestrutura esportiva com coberturas de quadras. Outras obras relevantes para a cidade seguem a mesma estratégia. Dentre elas, a obra de defesa costeira em Ponta Negra (enrocamento e engorda da praia).

O secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), Thiago Mesquita, enxerga o novo Plano Diretor de Natal e a desburocratização nos processos de licenciamento como outros fatores preponderantes para a capital potiguar alcançar o atual nível de movimentação financeira, também pelo lado da iniciativa privada. “Estamos com investimentos expressivos de alvarás de construção emitidos com o novo Plano Diretor que somam R$ 1,5 bilhão e muitos deles já estão em execução”, destaca.

Titular da Semurb, Thiago Mesquita afirma que a perspectiva é de haver ainda mais impulso econômico, sobretudo com a construção civil e o Turismo. “Com todos os avanços administrativos implementados, Natal voltou a ser rota de atração de novos investimentos imobiliários e turísticos”, finalizou.