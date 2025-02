Natal aparece entre os 10 destinos mais procurados para o Carnaval 2025

Natal está entre os 10 destinos mais procurados para o Carnaval 2025, segundo levantamento da Decolar, empresa de tecnologia de viagens. A capital potiguar registrou um crescimento de aproximadamente 40% na busca por hospedagem em comparação ao mesmo período de 2024. O feriado, que ocorrerá de 1º a 5 de março, consolidou-se como um dos mais estratégicos para o setor turístico, impulsionando estadias curtas e prolongadas.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH-RN), a expectativa é que a ocupação da rede hoteleira de Natal atinja 85% durante o Carnaval, um aumento de 4% em relação ao ano anterior.

O levantamento da Decolar revelou que o Rio de Janeiro lidera a lista dos destinos nacionais mais procurados, seguido por Salvador, Maceió e Recife. Natal aparece em nono lugar, à frente de João Pessoa. No cenário internacional, Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) e Lisboa (Portugal) são os destinos preferidos dos brasileiros

Preferências dos turistas

Uma pesquisa da Booking.com com 1.200 brasileiros mostrou que 41% dos entrevistados preferem aproveitar festas e shows durante o Carnaval. O avião é o meio de transporte escolhido por 54%, enquanto 23% planejam gastar até R$ 2 mil no feriado.

O Nordeste brasileiro se consolida como a região preferida dos turistas, com nove dos dez destinos mais citados na pesquisa da Booking.com.

Com informações do Novo Notícias